Kvůli dětem běženců hrozí nedostatek míst ve školkách, varují neziskové organizace. Ubytování by se mělo koordinovat

Podle mluvčí neziskové organizace EDUin Pavly Lioliasové by přetížení školek i škol kvůli Ukrajincům v některých lokalitách mohlo vyvolávat sociální napětí. Podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho se nedostatek míst ve školkách dotkne zejména dětí mladších tří let.

Zápisy do mateřských škol začínají 2. května a končí 16. května. Konkrétní termíny stanoví ředitelé školek. Ze zákona je pro děti povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Školky tedy musí přijmout děti, kterým bude do 31. srpna 2022 pět let. Pro děti ukrajinských uprchlíků bude zápis do školek až od 1. června do 15. července.

„Jak v rozhovoru pro Radiožurnál zmínil ředitel odboru základního vzdělávání Michal Černý, může jít zhruba o osm tisíc ukrajinských předškoláků. Toto číslo už ale dnes může být vyšší,“ uvedla Lioliasová.

Podle analytičky společnosti EDUin Kateřiny Lánské bude vše záležet především na schopnosti státu a zřizovatelů škol, jak se s rozmístěním uprchlíků v Česku vyrovnají. Stát by podle ní neměl zapomínat na to, že vedle míst ve školách budou ukrajinské děti potřebovat i psychologickou a intenzivní jazykovou podporu. Doplnila, že podobně jako řada českých dětí mohou mít Ukrajinci také speciální vzdělávací potíže, jako jsou třeba poruchy učení či různá postižení.

Sárközi uvedl, že podle dostupných údajů přišlo do Česka asi 13 tisíc dětí do tří let a 16 tisíc dětí ve věku od tří do pěti let. Připomněl, že právo na přijetí do školky mají děti od tří let. Co se týče mladších tří let, loni v září jich podle statistik ministerstva školství nastoupilo do mateřinek zhruba 33 tisíc.

„Předpokládám, že v září 2022 klesne kapacita mateřských škol tyto děti mladší tří let přijmout o 50 procent. Proto by měly být výrazně navýšeny kapacity dětských skupin, aby dokázaly absorbovat 16 tisíc českých dětí mladších tří let a další tisíce dětí do tří let z Ukrajiny,“ míní.