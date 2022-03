V případě užití chemických zbraní Ruskem musí NATO zvážit odpověď, prohlásil Duda

Pokud by Rusko na Ukrajině použilo chemické zbraně, znamenalo by to změnu situace a NATO by se muselo vážně zamyslet, jak odpovědět. Řekl to polský prezident Andrzej Duda v rozhovoru s britskou televizí BBC. Před použitím chemických zbraní na Ukrajině varoval Rusko také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Turecko žádá po Rusku pomoc s evakuací svých občanů z Mariupolu.