Ukrajinští vyjednavači zvládají situaci lépe než Rusové, říká odborník

„Zapůsobilo na mě, jak ukrajinští diplomaté krizi zvládají. Slýcháme mnoho o duchu ukrajinského lidu, o (prezidentovi Volodymyru) Zelenském, ale diplomati, a to platí pro všechny země, jsou často přehlíženi. Oni jsou ti, kdo vyjednávají, kdo pracují na vytvoření míru a kdo musí přijít na to, jak na to,“ upozornil specialista na vyjednávací strategie.

Bell tvrdí, že ukrajinští diplomaté, ministr zahraničí i další členové vyjednávacího týmu jsou překvapivě odolní a profesionální. Vyzdvihl například to, že se zřejmě nenechají ovlivnit svými emocemi. „Představte si, jak váš stát srovnávají se zemí bomby, a vy si musíte zachovat racionalitu a profesionalitu u vyjednávacího stolu. To je velmi těžké,“ doplnil.

Přinese vyjednávání mír? Bell je skeptický

Bell je nicméně zatím skeptický k tomu, že by z vyjednávání mohlo něco zásadního vzejít. Řekl to s ohledem na to, koho obě vlády k jednacímu stolu vyslaly. „Ukrajinci poslali ministra obrany Oleksije Reznikova a v ruské delegaci jsou lidé jako bývalý ministr kultury Vladimir Medinsky nebo předseda výboru Státní dumy pro zahraniční věci Leonid Sluckij, takže to nevypadá, že by ta vyjednávání brali moc vážně,“ míní.

Specialista na vyjednávací strategie ale dodal, že vznikají další vyjednávací kanály, kde by to mohlo být nadějnější. Tím myslel jednání mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a jeho ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou. „Když už jste na úrovni ministrů zahraničí, je to z hlediska vyjednávání jasná známka, že to obě vlády berou vážně, protože obě posílají zástupce na stejně vysoké úrovni,“ uvedl. Je podle něj také dobrou zprávou, že se sešli v Turecku, nikoli v Bělorusku.

Ukrajinští vyjednavači ale mají podle Bella pochybnosti, zda vůbec ruská strana má pověření něco smysluplného vyjednat. „Problém je, že když vyjednáváme, potřebuju vědět, že jste ochoten probrat různé možnosti. Pokud pokaždé, když něco řeknu, jenom zopakujete oficiální pozici a na všechno ostatní řeknete, že si to musíte ověřit v Moskvě, tak se nikam nedostaneme,“ popsal situaci Bell. Tento postup je podle něj u ruských diplomatů běžný.

Tři úrovně

Bell zmiňuje tři různé úrovně vyjednávání. Tou první je klid zbraní, na kterém by se obě strany podle něj mohly domluvit. „Druhá úroveň vyjednávání je o trochu výš. Zaměřuje se například na status Donbasu, Krymu, ukrajinskou zahraniční politiku a všechny oblasti, které byly řešeny i v Minských dohodách, ty už teď neplatí. O třetí úrovni Rusové ani Ukrajinci nemohou vyjdnávat bez zapojení NATO a USA, a to je architektura evropské bezpečnosti,“ řekl.

Podle něj jde například o vztah NATO a Ruska, USA a Ruska, dohody o šíření zbraní a podobně. „Kdybyste se k tomuto dostali a mohli začít hledat způsob, jak z tohoto chaosu vybřednout, jak vedle sebe na tomto kontinentu (v Evropě) žít v míru, potřebujeme postupovat krok za krokem. To je extrémně těžké, ale někde se začít musí,“ uvedl odborník z Harvardovy univerzity.