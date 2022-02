Města a kraje připravují ubytování pro ukrajinské utečence. Na pomoc napadené zemi půjdou desítky milionů korun

Nadace Via uvedla, že sama tentokrát sbírku vyhlašovat nebude. Podpořit chce ostatní organizace, které se zaměřují na humanitární pomoc. „Náš portál Darujme.cz nabízíme i firmám, které chtějí uspořádat online finanční sbírky pro své zaměstnance, a propojujeme je pak s jednotlivými organizacemi,“ dodal ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Všechny sbírky je možné najít na adrese: www.darujme.cz/ukrajina . Na webu se zájemci dozvědí také vybranou sumu a podrobnosti, na co daná organizace peníze využije. Prostředky mají posloužit k pořízení potravin, hygienických balíčků, zdravotnického materiálu, dek, bydlení či ochranných pomůcek pro lidi ze zasažených oblastí, ale i pro uprchlíky.

Za poslední dva dny lidé v Česku darovali přes deset milionů korun ve sbírkách na pomoc Ukrajině na portálu Darujme.cz, který provozuje Nadace Via. Po vypuknutí války sbírky tento týden vyhlásily také Charita ČR, ADRA, organizace Post Bellum či UNICEF. Pokračuje sbírka společnosti Člověk v tísni.

Sbírky pořádají i církve

Evangelická církev vyzvala své farní sbory k tomu, aby daly najevo svou připravenost k případnému poskytnutí přístřeší válečným uprchlíkům. Církevní diakonie je ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Kyjevě připravena okamžitě poskytnout přímou finanční i organizační pomoc například při evakuaci osob nebo dodávkách humanitárního a zdravotnického materiálu.

Diakonie českobratrské církve také vyhlásila veřejnou sbírku na podporu lidí zasažených ozbrojeným konfliktem. „Každá válka přináší nezměrné utrpení a zlo. Jako křesťané nechceme být ke zlu neteční. Vyzýváme k modlitbám za mír, klid a pokoj a vyjadřujeme podporu lidem v oblastech válečného konfliktu,“ uvedlo vedení církve.

„S velkým pohnutím sledujeme záběry okupačních vojsk na východě Ukrajiny. Plni obav posloucháme zhoubnou rétoriku těch, kteří si násilím přisvojují moc a ohýbají pravdu a právo ve svůj prospěch. Myslíme na osudy nevinných lidí, na přátele a rodiny našich ukrajinských bratří a sester, spoluobčanů, kolegů, sousedů,“ uvedla evangelická církev.

Praha a Brno

Pražský magistrát přispěje prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině deseti miliony korun. Pro případné uprchlíky má připraveno 2420 lůžek, nachystány jsou autobusy dopravního podniku a aktivováno je asistenční centrum pomoci. Podporu Ukrajině schválili zastupitelé jednomyslně. „Nepovažuji to jen za symbolické gesto, byť i to má význam, ale jako závazek, že budeme hledat formy pomoci občanům Ukrajiny jak v Praze, tak i Ukrajincům, kteří jsou v ohrožené Ukrajině,“ řekl předseda zastupitelů opoziční ODS Zdeněk Zajíček.

Podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) budou uprchlíci umístěni nejprve v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšní Lhotě, odkud pak budou převezeni do krajů. Na magistrátu vznikne pracovní skupina ze zástupců všech politických stran v zastupitelstvu, která se bude situací na Ukrajině zabývat. Město také začne pracovat na ukončení partnerských smluv s Moskvou a Petrohradem.

Také Brno chce na pomoc Ukrajině poskytnout deset milionů korun. Po mimořádném jednání rady města to řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní město kromě vyčlenění bytů pro případný příchod Ukrajinců prověří, zda by bylo možné umístění také v rekreačních areálech městských firem. Kromě toho městské nemocnice nabídnou Ukrajině léky a zdravotnickou péči ve svých areálech, pokud by se Ukrajincům nedostala v jejich zemi.

Poskytnutí deseti milionů musí ještě v úterý schválit zastupitelstvo. „Budeme řešit s ukrajinským velvyslanectvím, kam by peníze měly směřovat. Další možností je, že to budeme řešit s neziskovými organizacemi,“ uvedla Vaňková.