Záchranáři vyjíždějí čím dál častěji. Někde i každé tři minuty

„Každoročně sledujeme drobný, ale setrvalý nárůst příjezdu záchranek, denně k nám jezdí mezi deseti, dvaceti,“ popsal vedoucí lékař JIP z Nemocnice Slaný Tomáš Drasnar.

Operátorky záchranné služby Středočeského kraje přijaly loni skoro dvě stě tisíc hovorů. Jejich pomoc tak potřeboval průměrně každý sedmý obyvatel regionu. „Nikdy nevíte, co zrovna zvednete. Může to být naprosto klidný hovor a pak najednou zvednete telefon, kde všichni křičí, nedokážou ani pořádně říct, kde jsou,“ uvedla vedoucí operativních činností dispečinku ZZS Středočeského kraje Kateřina Labuťová.

Za 24 hodin má středočeská záchranka v průměru 450 výjezdů, které si mezi sebe dělí 85 posádek. Viktor Rybáček si coby lékař sedl do sanitky poprvé před 38 lety a dnes je primářem zdejšího okresního stanoviště. „Pokud se podařilo pacienta zachránit, tak člověk si to pamatuje, protože to je ten faktor, který nás u té práce drží pořád,“ řekl.