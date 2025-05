„Sonda do duše“ profesionálů přinesla cenu reportáži o střelbě na fakultě

Nadace OSF v Praze ocenila novinářky a novináře, kteří citlivě, precizně a inovativně zpracovali klíčová témata v uplynulém roce. Cenu za audiovizuální reportáž získaly Zuzana Černá a Barbora Loudová za reportáž Temnota našich dní, která „přinesla sondu do duší“ těch, kteří byli na místě tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Z našeho pohledu to byli především trénovaní profesionálové, policisté, záchranáři a psychologové,“ uvedla Černá s tím, že jako autorky chtěly nabídnout společnosti terapii a ukázat, že „pokud tito lidé prožívají emoce a jsou zasaženi, tak na to má právo každý z nás“.