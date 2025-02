Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli návrhu výpovědi bez důvodu

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli možnosti výpovědi bez udání důvodu, kterou navrhují do takzvané flexinovely zákoníku práce doplnit poslanci ODS a TOP 09. Pokud by se pracovní kodex s touto změnou přijal, jsou odboráři připraveni „eskalovat protestní akce“ a začít chystat generální stávku.

Stávkovou pohotovost schválila rada centrály. „Takto zásadní zásah do pracovního práva je krokem zpět o desítky let,“ píše ČMKOS v tiskové zprávě. Odbory považují návrh za ohrožení jistoty pracovních míst a oslabení práv zaměstnanců. „Je to předkrok případnému vyhlášení generální stávky,“ doplnil místopředseda ČMKOS Jiří Vaňásek.

Odbory stávkou pohrozily minulý týden. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) tehdy uvedl, že nepředpokládá, že by výpověď bez udání důvodu teď měla šanci na schválení. Plán odborů na stávku označil za zbytečný.

Odbory připomínají nález Ústavního soudu

Poslanci ODS a TOP 09 navrhují při propuštění bez udání důvodu nejméně dvojnásobné odstupné, tedy podle doby trvání zaměstnání aspoň dva až šest měsíčních výdělků. Zaměstnavatelé by takto nemohli dát výpověď těhotným ženám, rodičům na mateřské, otcovské či rodičovské, handicapovaným pracovníkům a lidem, kterým zbývá do důchodového věku méně než pět let.