Některé školy kvůli chřipce prodlužují prázdniny a zvažují distanční výuku

Ředitelské volno vyhlásili také v Základní a mateřské škole Oty Pavla v Buštěhradě na Kladensku, a to na pondělí 3. a úterý 4. února, tedy hned po pololetních prázdninách. Ředitel Václav Barták to zdůvodňuje vysokou nemocností v pedagogickém sboru. „Pokud by se rodiče obávali poslat své děti do školy již ve čtvrtek 30. ledna, mohou je nechat doma. Žáci, kteří v tento den nebudou přítomni, obdrží výpis z vysvědčení ve středu 5. února 2025,“ vzkazuje Barták rodičům prostřednictvím webu školy.

Podle středočeské hygienické stanice je doporučeno při nemocnosti nad třicet procent omezit prezenční setkávání ve třídách, kterých se nemocnost týká. „Samozřejmě, vše je na uvážení ředitele dané školy. Záleží také, kolik ředitelského volna má k dispozici,“ podotýká vedoucí Odboru hygieny dětí a mladistvých v Rakovníku Kateřina Pilařová.

Například Křesťanská základní škola v Jihlavě ani přes vetší počty nemocných ředitelské volno nevyhlásí. „Aktuálně máme okolo třiceti procent žáků nemocných, ale ředitelské volno před pololetními prázdninami neplánujeme,“ upřesnila ředitelka školy Šárka Glösslová.