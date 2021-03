Pandemie ve světě: Itálie zablokovala export vakcíny AstraZeneca, Polsko odmítá Sputnik

Itálie zablokovala vývoz 250 tisíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca do Austrálie. Je to poprvé, co některý ze států Evropské unie využil nová pravidla, podle nichž lze omezit export od výrobců, kteří nedodržují nasmlouvané množství dodávek. Polsko oznámilo, že na rozdíl od Slovenska o ruskou vakcínu nestojí. Izrael, Rakousko a Dánsko si chtějí očkovací látky vyvíjet samy.