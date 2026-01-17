Kadyrovův syn byl po autonehodě hospitalizován ve vážném stavu, píší média


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Osmnáctiletý syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova se zranil při automobilové havárii v Grozném, správním středisku severokavkazského Čečenska, které je autonomní republikou Ruské federace. Informovala o tom ruská opoziční média či stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Adam Kadyrov byl v pátek v bezvědomí hospitalizován v hlavní grozenské nemocnici a v noci na sobotu letecky dopraven do Moskvy. Podle RFE/RL je jeho stav vážný.

Kolona se synem Ramzana Kadyrova jako obvykle projížděla vysokou rychlostí ulicemi Grozného, když jeden z vozů narazil do zatím neupřesněné překážky. Následovala řetězová srážka několika automobilů, z nichž jeden údajně řídil Adam Kadyrov. Mezi zraněnými jsou nejméně tři členové jeho ochranky, tvrdí na internetu neoficiální čečenské zdroje.

O Adamu Kadyrovovi média spekulují jako o možném nástupci jeho otce, který je u moci nejdéle ze všech současných šéfů ruských regionů a který se již delší dobu neobjevil na veřejnosti. Ukrajinská rozvědka tvrdí, že zdravotní stav 49letého Ramzana Kadyrova je vážný a že mu údajně selhávají ledviny. Čečenský vůdce od roku 2023 jmenoval Adama Kadyrova do různých funkcí v republice a udělil mu vysoká vyznamenání. Kadyrov junior je například tajemníkem čečenské bezpečnostní rady a šéfem prezidentské ochranky.

Mezi další možné Kadyrovovy nástupce podle serveru Kyiv Independent patří čečenský premiér Magomed Daudov, pokládaný za prezidentovu pravou ruku, a velitel čečenských zvláštních sil Apti Alaudinov, jenž se podílel na zapojení čečenských vojáků do ruské invaze na Ukrajinu.

Dospívající syn čečenského vůdce Kadyrova se stal šéfem jeho ochranky
Adam Delimchanov s Adamem Kadyrovem (zleva)

Výběr redakce

Post šéfa Pirátů obhájil Hřib. „Míříme do příští vlády,“ řekl po zvolení

Post šéfa Pirátů obhájil Hřib. „Míříme do příští vlády,“ řekl po zvolení

06:00Aktualizovánopřed 14 mminutami
Trump děkuje Íránu, že nepopravuje. Vojenský úder si prý rozmyslel

Trump děkuje Íránu, že nepopravuje. Vojenský úder si prý rozmyslel

09:25Aktualizovánopřed 19 mminutami
Kadyrovův syn byl po autonehodě hospitalizován ve vážném stavu, píší média

Kadyrovův syn byl po autonehodě hospitalizován ve vážném stavu, píší média

před 36 mminutami
Předsedou ODS se stal Kupka. Slibuje silnou a sebevědomou stranu

ŽivěPředsedou ODS se stal Kupka. Slibuje silnou a sebevědomou stranu

06:00Aktualizovánopřed 39 mminutami
Americký úřad vydal varování pro lety nad částí východního Pacifiku

Americký úřad vydal varování pro lety nad částí východního Pacifiku

před 1 hhodinou
Rusko v noci zaútočilo v Dněpropetrovské oblasti

Rusko v noci zaútočilo v Dněpropetrovské oblasti

před 1 hhodinou
Syrské síly ovládly Dajr Háfir, Kurdové chtějí změnu ústavy

Syrské síly ovládly Dajr Háfir, Kurdové chtějí změnu ústavy

před 4 hhodinami
Studie: Nejsou důkazy o spojitosti paracetamolu v těhotenství s autismem u dětí

Studie: Nejsou důkazy o spojitosti paracetamolu v těhotenství s autismem u dětí

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump děkuje Íránu, že nepopravuje. Vojenský úder si prý rozmyslel

Protivládní protesty v Íránu teokratický režim zřejmě prozatím dokázal potlačit, míní odborníci. Podle obhájců lidských práv zemřely tisíce lidí. Prezident USA Donald Trump poděkoval Teheránu, že nevykonal žádnou z více než osmi set údajně plánovaných poprav. Podle agentury AP řekl, že právě proto se rozhodl ustoupit od vojenského zásahu v zemi.
09:25Aktualizovánopřed 19 mminutami

Kadyrovův syn byl po autonehodě hospitalizován ve vážném stavu, píší média

Osmnáctiletý syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova se zranil při automobilové havárii v Grozném, správním středisku severokavkazského Čečenska, které je autonomní republikou Ruské federace. Informovala o tom ruská opoziční média či stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Adam Kadyrov byl v pátek v bezvědomí hospitalizován v hlavní grozenské nemocnici a v noci na sobotu letecky dopraven do Moskvy. Podle RFE/RL je jeho stav vážný.
před 36 mminutami

Americký úřad vydal varování pro lety nad částí východního Pacifiku

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vydal v pátek varování pro americké letecké společnosti a vyzval je, aby dbaly zvýšené opatrnosti při letech nad východním Tichým oceánem poblíž Mexika, Střední Ameriky a částí Jižní Ameriky. Zdůvodnil to vojenskými aktivitami a možným rušením satelitní navigace, informovala agentura AP.
před 1 hhodinou

Rusko v noci zaútočilo v Dněpropetrovské oblasti

Rusko v noci na sobotu zaútočilo v jihovýchodní ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na telegramu oznámil, že ruské drony a dělostřelectvo způsobily škody ve městech Nikopol, Marhanec a Pokrovsk, ale nikdo nebyl zraněn. Moskva zároveň tvrdí, že ruská protivzdušná obrana ráno zničila desítku ukrajinských dronů mířících na blíže neupřesněné cíle v Astrachaňské, Rostovské a Volgogradské oblasti.
před 1 hhodinou

Syrské síly ovládly Dajr Háfir, Kurdové chtějí změnu ústavy

Syrská armáda informovala, že převzala kontrolu nad městem Dajr Háfir na severu země, z něhož se po páteční dohodě stáhly jednotky koalice Syrské demokratické síly (SDF). Píše to agentura AFP. Syrští Kurdové mezitím oznámili, že považují za nedostatečný dekret, kterým dočasný prezident Ahmad Šará uznal jejich národní práva a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk.
před 4 hhodinami

Obavy z budoucnosti mladí Číňané rozptylují pomocí AI věštců

Mladí Číňané se zamilovali do věštění. Pohled do budoucna jim už ale nenabízí kartářky, prognostici nebo tvůrci horoskopů, ale stále častěji umělé inteligence, především domácího původu.
před 5 hhodinami

Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT

Evropská komise (EK) plánuje postupné vyloučení čínských technologií z kritické infrastruktury v Evropské unii. Dotknout by se to mělo například telekomunikačních sítí, solární energetiky či bezpečnostních skenerů. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje z Komise.
před 6 hhodinami

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

Příslušníci Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a další federální agenti nasazení v Minneapolis musí omezit používání donucovacích prostředků proti pokojným demonstrantům a dobrovolnickým hlídkám monitorujícím jejich činnost. Podle Reuters o tom rozhodla federální soudkyně v Minnesotě. Naopak kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů zahájilo americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis, informuje CBS.
01:10Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...