Očkování v povodí Amazonky. Zdravotníci vyrazili na člunech do divokých vod

V brazilském městě Manaus, které je považováno za bránu do Amazonie, se během první vlny onemocnění covid-19 nakazila téměř celá populace. Přesto ve městě nedošlo k vytvoření očekávané kolektivní imunity a celý region zasáhla další koronavirová vlna, za kterou zřejmě stojí brazilská linie onemocnění označovaná jako P1. Vědci a vláda se obávají, že by se virus mohl masivně šířit i mimo města po amazonském pralese. Minulý týden vyrazili do zdánlivě neobydlených končin týmy zdravotníků, ty s sebou vezou vakcínu firmy AstraZeneca, kterou se budou snažit očkovat místní obyvatele.