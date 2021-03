EU varuje před nákupem neschváleného Sputniku V, Babišovi by stačil souhlas českých úřadů

Název Sputnik V jasně odkazuje k vesmírnému souboji Východu se Západem z dob studené války. Podle Evropské unie tak jde jen o pokračování minulých politických zápasů.

Dodávky ruské vakcíny už kromě Maďarska míří nově také na Slovensko, kde její nákup vyvolal rozkol ve vládní koalici. Ministr zahraničí z menší koaliční strany mluví o politizaci a o tom, že se vakcína stala nástrojem hybridní války.

Také EU před nákupem Sputniku V varuje. Každá členská země sice může na svém území na svou odpovědnost schválit jakoukoli vakcínu, Unie ale země vyzývá, aby používaly jen bezpečné látky, tedy ty, které schválí Evropská léková agentura (EMA). Výrobce Sputniku V přitom takovou žádost v EU ještě ani nepodal.

„Stále se divíme, proč Rusko teoreticky nabízí miliony a miliony dávek, aniž by dostatečně pokročilo v očkování svých vlastních lidí,“ naráží předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na skutečnost, za kterou analytici vidí snahu Moskvy využít potlačení pandemie k rozšíření ruské sféry vlivu.

S ruskou vakcínou by mohla být spojena i další komplikace. Evropská komise chystá celoevropský očkovací certifikát, tedy jakýsi speciální pas, který umožní již naočkovaným volně cestovat. Tuto možnost by ale pas poskytl jen lidem očkovaným vakcínami, které schválila EMA. Ti, kteří by dostali Sputnik V, budou bráni, jako by očkováni nebyli vůbec.