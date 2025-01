Za útok u bývalých kanceláří Charlie Hebdo dostal muž 30 let vězení

Třiadvacetiletý migrant z provincie Paňdžáb se 25. září 2020 pokusil před bývalou redakcí Charlie Hebdo v ulici Nicolas-Appert v Paříži zavraždit dva mladé muže, kteří kouřili cigaretu, v reakci na opětovné zveřejnění karikatur proroka Mohameda tímto satirickým časopisem.

„Myslel jsem si, že je to zákon Koránu a Pákistánu,“ vysvětloval Mahmúd svůj čin, přičemž zdůraznil, že si absurditu a hrůzu svého činu uvědomil až ve vězení. Na konci řízení byl syn rolníků, který přišel do Francie v naději, že zde najde lepší život, odsouzen k trestu třiceti let vězení za pokus o teroristickou vraždu spojenému s trvalým zákazem pobytu ve Francii.