O údajné hrozbě svržení vlády mluví i Pellegrini, demonstrace zakazovat nebude

Premiér Robert Fico (Smer) dříve obvinil opozici či nevládní sektor ze snahy sesadit kabinet mimo řádné volby, opoziční strany i občanští aktivisté to odmítli. Nejbližší ze série manifestací za potvrzení proevropského směřování země, na kterých demonstranti skandovali také hesla proti Ficovi, jsou svolány na pátek do vícero měst na Slovensku a v zahraničí.

Slovenský prezident sdělil, že situace ještě nedospěla do stadia, že by v zemi bylo třeba vyhlásit výjimečný stav. K tomuto kroku by stát podle něj přistoupil v případě, že „by se začal realizovat scénář“, o jehož naplnění se snaží „jisté kruhy“.

Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Michal Šimečka dříve v reakci na Ficova obvinění reagoval s tím, že slovenský premiér pokračuje v „šíření bludů“. „Zneužívá přitom tajné služby, aby umlčel opozici a překryl selhání, která se nakupila za 14 let jeho vlády – kolabující zdravotnictví, rozpadající se mosty či ekonomický úpadek. Slovensko si zaslouží premiéra, který místo paranoidních tiskových konferencí začne řešit problémy lidí,“ prohlásil Šimečka.

Opoziční poslankyně Veronika Remišová (Za ľudí) pak oznámila, že „se obrací na předsedkyni Evropské komise, předsedkyni Evropského parlamentu i všechny komisaře, aby zajistili dodržování práv občanů Slovenska“.