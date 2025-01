Fico obvinil slovenskou opozici z přípravy státního převratu

ČTK

, mlu

19. 1. 2025 Aktualizováno před 20 m minutami | Zdroj: ČTK

Slovenský premiér Robert Fico

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) obvinil opozici, že chystá státní převrat. Pohrozil také Kyjevu, že bude vetovat finanční pomoc Evropské unie Ukrajině, která se skoro tři roky brání Rusku. Fico to uvedl v příspěvku na Facebooku, který zveřejnil v sobotu pozdě večer.

„Připravujeme se na všechny možné alternativy. Budeme připraveni na všechno. Hlavně na majdan, tedy státní převrat skrz ulici, o který se tak houževnatě snaží opozice, především Progresívne Slovensko,“ prohlásil premiér v příspěvku na sociální síti. Použil přitom ukrajinský výraz majdan, který znamená náměstí a bývá používán jako jeden z názvů revolučního dění na Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014. Ruská propaganda označuje útěk tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče a následnou změnu vlády schválenou ukrajinským parlamentem za státní převrat.

Fakta Předání moci po Euromajdanu a Revoluci důstojnosti

Michal Šimečka

Lídr PS Šimečka v sobotu večer na svém facebookovém profilu napsal, že „Robert Fico lže, neustále“. „O plynu, o domácí politice, o míru i o válce. Navrhuji mu, aby radši nabral odvahu. V Kyjevě ho čekají otevřené dveře, předvčírem (ve čtvrtek, pozn. red.) tam byl britský premiér (Keir Starmer), včera (v pátek) jsem tam byl já, opravdu se nemusí bát,“ uvedl.

„Políbili Zelenského prsten“ Fico, který minulý měsíc v Moskvě jednal s ruským vládcem Vladimirem Putinem, tak příspěvkem reagoval na páteční cestu předsedy nejsilnější opozičního hnutí Progresívne Slovensko (PS) do Kyjeva. Michal Šimečka se tam setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Nemám absolutně žádný problém s tím, že se delegace Progresívneho Slovenska vydala do Kyjeva. Když nemáte pravomoci ani zodpovědnost, můžete jednat i na vesmírné stanici na Marsu,“ uvedl Fico. Současně ale obvinil opoziční politiky, že „políbili Zelenského prsten“ a tím „vykonali gesto podřízenosti“.

Zelenskému prý slíbili podporu pro členství Ukrajiny v NATO v případě, že by se dostali k moci, a účast slovenských vojáků v západních jednotkách, o jejichž rozmístění na Ukrajině se podle Fica „nyní prakticky hovoří po celém světě“. To pokládá za nejnebezpečnější aspekt cesty opozičníků do Kyjeva. Žádná západní země nyní neplánuje rozmístit na Ukrajině svá vojska. „Vláda, kterou vedu, nikdy nepodpoří členství Ukrajiny v NATO, protože by to vedlo jen a jen ke třetí světové válce,“ pokračoval Fico. „Vláda rovněž nikdy nenavrhne vyslání vojáků na Ukrajinu, aby měli otočené zbraně proti Ruské federaci,“ řekl.

„Máme proslovenskou vládní koalici a proukrajinskou, protislovenskou opozici. Lidé si budou moci v příštích volbách snadno vybrat,“ zdůraznil ministerský předseda. Podle médií prý o minulém víkendu pohrozil předčasnými volbami, pokud parlament nebude kvůli několika rebelujícím koaličním poslancům dlouhodobě schopen schvalovat zákony. Zelenskému vyčetl, že se s ním údajně odmítl sejít na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, jak mu Fico navrhoval. Fico chtěl, aby jednali o tranzitu plynu, který Ukrajina zastavila od Nového roku po vypršení příslušné smlouvy s ruskou stranou. Ukrajina Slovensku nabízela o tématu jednat, naposledy zval Zelenskyj Fica do Kyjeva na tento pátek. Zelenskyj se podle Fica „vtírá do přízně“ budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to tím, že zastavením tranzitu plynu „nabízí Spojeným státům celou Evropu na zlatém tácu“, tedy aby USA dodávaly na evropské odbytiště čím dál víc dražšího zkapalněného plynu. Vystoupení z NATO i EU S tím Fico spojil i nedávný nálet ukrajinských dronů na ruskou stanici plynovodu TurkStream, který ještě přepravuje ruský plyn do Turecka a odtud dále do Evropy. O ochraně plynovodů hodlá v úterý jednat v Bratislavě s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Na Zelenského kroky hodlá Fico odpovědět „recipročně“ – nejvíce se prý přiklání k vetování další finanční pomoci Evropské unie Ukrajině, protože její schválení vyžaduje jednomyslnost. „Robert Fico je slovenský premiér, a ne ukrajinský sluha,“ konstatoval.