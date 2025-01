Slovenskou tajnou službu zneužili v politickém boji, tvrdí opoziční strana

„Potvrdilo se, proč byl pro SIS, v době největší konsolidace a kdy si mají občané utáhnout opasky, zvýšený rozpočet až na téměř 95 milionů eur. Tento zvýšený rozpočet zřejmě směřuje k tomu, že budou sledovány osoby z opozice a z veřejného života. Opět to jen ukazuje to, že premiér se bojí – bojí se lidí, faktů a chce umlčet kritiky. Je nejvyšší čas, aby byl šéf SIS Pavel Gašpar okamžitě odvolán. Tajná služba byla zneužita k politickému boji,“ citoval web Aktuality.sk předsedu SaS Branislava Gröhlinga.

Vláda mluví o převratu, opozice o hoaxech

Vláda označila informace ve zprávě za velmi vážné, čímž zdůvodnila, proč byla zpráva projednávána na neveřejném parlamentním zasedání, které se původně konalo kvůli opozičnímu návrhu na vyjádření nedůvěry vládě.

„Zástupci opozice to označili za směs hoaxů, konspirací a informací, které může každý sám na internetu a sociálních sítích nalézt a sám si je ověřit. E-mail se týkal sedmitýdenního plánu na to, jak demonstrace pořádat prostřednictvím otázek či doporučení, (byl) o tom, na co se zaměřit při pořádání demonstrací, jakým způsobem je vést, co by mělo být jejich cílem a ideovým ukotvením,“ popsal Šilhan.

Zprávu SIS Fico využil k výpadům proti opozici. Obvinil ji, že se připravuje na převrat, okupování vládních budov a že chce bránit výkonu vládní moci, a to ve spolupráci se zahraničím.