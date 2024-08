„Ničení a čistky,“ protestuje slovenská kultura proti Šimkovičové

„Společnost je poměrně napjatá. Mnohým začíná docházet, že to, co se děje, je frontální útok na svobody mnohých občanů,“ komentuje situaci na Slovensku sociolog Michal Vašečka z Bratislava Policy Institute. „Toto je útok barbarů, kteří nemají preferované umělce, jdou po krku umělcům jako takovým, kultuře jako takové, chtějí ji sterilizovat.“

Drličku ministerstvo kultury v červenci kritizovalo za to, že odvolal ředitelku baletu v SND, a tvrdilo, že tím porušil statut divadla. I tuto záležitost ministerstvo kultury nyní uvedlo mezi důvody odvolání šéfa SND. Kromě toho tvrdilo, že Drlička si pletl funkci generálního ředitele národní kulturní instituce s politickým aktivismem a opakovaně vnášel do činnosti SND politiku.

Ministerstvu také vadila údajně nedostatečná reprezentace umělců ze Slovenska. Úřad kritizoval slovenskou expozici na letošním výtvarném bienále v italských Benátkách a Šimkovičová v souvislosti se slovenskou účastí na této akci psala o „pochybné prezentaci umění“ a představitele „liberálně-progresivistického spektra“ vyzvala, aby „přestali dělat ostudu slovenské kultuře“.

„Oni prostě potřebovali ovládnout další instituci, protože to divadlo bylo svobodné, svobodně hovořilo i svým způsobem kritizovalo politické dění. A to je pro ně něco, co je neakceptovatelné. Oni nesnesou kritiku, nesnesou svobodu,“ řekl Drlička ke svému odvolání. „Důvod je jasný. My nejsme kompatibilní,“ komentovala Kusá své odvolání. Jeho důvody přirovnala ke snůšce lží a polopravd.

Ministerstvo: Nic, co vybočuje z normy, nebudeme podporovat

Šimkovičová dlouhodobě prohlašuje, že hodlá prosazovat „tradiční slovenskou kulturu“. Její nejbližší spolupracovník, generální tajemník služebního úřadu ministerstva kultury Lukáš Machala, na společné tiskové konferenci se Šimkovičovou minulý týden prohlásil, že se resort přiklání k návratu k „normálnosti“ a „nic, co vybočuje z normy“, podporovat nebude.

Machala zdůraznil, že nejsou zastánci „progresivistického aktivismu“, kterému připisuje přenášení nenávisti nejen na Slovensku, ale v celém světě. Jako příklad uvedl pokus o atentát na Donalda Trumpa nebo útok na slovenského premiéra Fica (Smer), ale také na nepokoje o Velké Británii či otevírací ceremoniál letní olympiády.

„Multikulturalismus ničí původní evropskou kulturu. My se cítíme jako Slováci a zároveň jako Evropané a nemáme problém ani s jedním, ani s druhým. Ale budeme si hájit naše tradiční hodnoty a přikláníme se k návratu k normálnosti. Nic, co vybočuje z normy, nebudeme podporovat,“ řekl Machala. Propouštět se podle něj bude dál, pokud lidé v kultuře nebudou „kompatibilní“ s tím, jaké kroky ministerstvo činí.