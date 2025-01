Jednání o návrhu na odvolání slovenské vlády bude neveřejné. Ostuda, hřímá opozice

Slovenská vláda nezlepšila kvalitu života obyvatel a její politici připustili možnost odchodu Slovenska z EU, zdůvodnil ve sněmovně předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka opoziční návrh vyslovit nedůvěru kabinetu premiéra Roberta Fica (Smer). Ten v reakci tvrdil, že opozice kritizuje nedostatky, ke kterým sama přispěla. Předsedající Peter Žiga oznámil, že rozprava bude neveřejná, protože Fico chce hovořit o důvěrných informacích. Opozice to označila za ostudu, která nemá obdoby v historii slovenské sněmovny.

Opozice pro svůj návrh nemá dostatek hlasů. Vládu by podle slovenských médií mělo podržet i sedm rebelujících poslanců: Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík, kteří v říjnu opustili klub vládní SNS a od té doby jsou nezařazení, a rovněž čtveřice Ján Ferenčák, Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Roman Malatinec z vládního Hlasu, kteří občas koalici kritizují.

Vládní koalice v úvodu mimořádné schůze parlamentu hlasováním prosadila omezení trvání rozpravy na dvanáct hodin a také návrh, že potrvá až do skončení schůze, tedy v případě potřeby bude i v noci na středu. Následně bude sněmovna hlasovat o návrhu vyslovit kabinetu nedůvěru.

Za ohrožení národních zájmů Slovenska označil Šimečka výroky místopředsedy parlamentu za Smer Tibora Gašpara, který do budoucna připustil možnost odchodu země z EU. Dodal, že Fico slova svého spolustraníka nepopřel. Premiér o víkendu tvrdil, že tak, jako padla Varšavská smlouva, může světové dění poslat „do učebnic dějepisu“ také EU i NATO.

„I vaši voliči trnou, když se dívají na cenovky v obchodech. I vaši voliči si ničí auta na rozpadajících se silnicích. I vaši voliči umírají ve zdevastovaném a rozkradeném zdravotnictví. V jiných zemích jsou potraviny levnější, platy vyšší a služby lepší, stačí zajít do Polska a České republiky,“ řekl Šimečka. Dodal, že strana Smer-sociálna demokracia (Smer) čtyřnásobného premiéra Fica je u moci celkově již čtrnáctým rokem.

Fico: Jste v područí liberálních médií

Fico v reakci na návrh odvolat jeho vládu prohlásil, že opozice kritizuje nedostatky, k nimž přispěla během svého dřívějšího vládnutí. „Vím, že jste všichni v područí liberálních médií a děláte jen to, co vám přikazují,“ dodal Fico. Podle něj opozice přispěla k tomu, že pravidelně dostává výhrůžky o umístění bomby pod autem či ve svém domově a také nábojnice. Fico přitom na své názorové oponenty sám opakovaně útočí.

„Nikdo nebude zpochybňovat, že členství v Evropské unii a NATO je životním prostorem pro Slovensko. Stojí před námi výzvy, na které musíme reagovat,“ nechal se také slyšet ve sněmovně Fico. Odmítl například vstup Ukrajiny do NATO a zopakoval svá dřívější slova, že by to představovalo základ pro třetí světovou válku.

Premiér také prohlásil, že do ústavy chce prosadit uznání pouze dvou pohlaví. Podobné opatření krátce po svém pondělím nástupu do úřadu prosadil staronový americký prezident Donald Trump. Nařídil, že Spojené státy budou nadále uznávat pouze dvě pohlaví, ženské a mužské, která jsou nezměnitelná.