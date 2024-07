Fico se poprvé od atentátu objevil na veřejnosti. Zkritizoval liberalismus a ocenil Orbána

Vrcholní slovenští politici a další hosté přivítali Fica na Devíně potleskem ve stoje. Sám Fico, kterého útočník v polovině května z bezprostřední blízkosti opakovaně postřelil, projev přednesl rovněž ve stoje. Fico se v současnosti zotavuje ze zranění v domácí léčbě.

Slovenský premiér využil projev, ve kterém kromě jiného označil svátek věrozvěstů za jeden z nejvýznamnějších svátků na Slovensku, ke kritice liberalismu a k obhajobě potřeby nastolení míru na Ukrajině. Ta se více než dva roky brání otevřené ruské vojenské invazi. Fico například tvrdil, že je třeba postavit hráz progresivistickým a liberálním ideologiím.

Vyslovil obdiv Orbánovi, jehož země od začátku července předsedá Radě EU, za cesty do Kyjeva a do Moskvy. „Mírových iniciativ nikdy není dostatek,“ prohlásil Fico, kterého s Orbánem spojuje například odmítavý postoj vůči západní vojenské pomoci Kyjevu. Fico řekl, že pokud by mu to zdravotní stav dovoloval, rád by se ke svému maďarskému kolegovi připojil. Slovenský premiér rovněž míní, že situace na Ukrajině se může vymknout z rukou a vyústit do nekontrolovatelného válečného konfliktu.