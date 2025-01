Fico označil kroky Trumpa za inspirativní, Orbán se už považuje za součást hlavního proudu

Slovenský premiér Robert Fico má za inspirativní kroky staronového prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Řekl to na tiskové konferenci po schůzce s maďarským kolegou Viktorem Orbánem. Podle Orbána se s nástupem Trumpovy administrativy stává politika Budapešti součástí hlavního proudu a už není okrajová.

„V mnoha tématech, například hodnotových, se ztotožňuji s názory amerického prezidenta,“ řekl Fico. Zopakoval, že do slovenské ústavy chce například zakotvit, aby země uznávala jen dvě pohlaví. Podobné nařízení krátce po pondělní inauguraci zavedl Trump.

Orbán doplnil, že s nástupem Trumpovy administrativy se politika Maďarska dostala do hlavního proudu. „V rámci západního světa, kam obě naše země patří, se v uplynulých dnech staly velké změny. My jsme hlavní proud,“ řekl Orbán v reakci na návrat Trumpa do Bílého domu.