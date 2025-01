Karlovarský kraj prohrál soud o nástroje za miliony ze zkrachovalé Amati

Karlovarský kraj usiloval o sbírku na základě toho, že původně byla umístěna v prostorách krajské školy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích. Později se přesunula do firmy Amati. Kraj, a dříve i stát, tvrdily, že společnost Amati sbírku nikdy nevlastnila a že si byla této skutečnosti vědoma. Insolvenční správce argumentoval tím, že společnost sbírku vydržela. Vydržení je termín z práva, kdy nabytí vlastnictví vydržením nastává oprávněným držením věci po zákonem stanovenou dobu.

Soudkyně: Dlužník nástroje vydržel a je jejich vlastníkem

„Soud prováděl velmi rozsáhlé dokazování, byla vyslechnuta řada osob – zaměstnanců dlužníka, osob souvisejících se školou, bývalých statutárních zástupců dlužníka. Po zhodnocení soud dospěl k tomu, že žaloba nemůže být úspěšná, v průběhu řízení bylo jednoznačně prokázáno, že dlužník (Amati – Denak) nástroje v minulosti vydržel na základě institutu mimořádného vydržení, a je tedy vlastníkem předmětné sbírky, která se nachází u dlužníka a nacházela se tam i v době, kdy byla sepisována do majetkové podstaty dlužníka,“ uvedla soudkyně Soňa Vozábalová.

Zástupce Karlovarského kraje se k vyhlášení rozsudku nedostavil. Dokazování skončilo minulý týden, kdy zazněly závěrečné řeči a kde měl kraj svého zástupce. „Jednání sloužilo pouze k účelu vyhlášení rozsudku, a již tedy nebylo možné cokoliv dalšího předkládat,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Čmoková.

Bývalý kraslický starosta Otakar Mika se obává rozprodání sbírky po částech. „Kraj opakovaně vyjádřil zájem o historické dědictví. Hrozí, že pokud by konkurzní správce rozprodával jednotlivé nástroje, celou sbírku zničí. Nevím, jestli by ji někdo koupil jako celek. Vzhledem k tomu, že nebyla prohlášena za kulturní památku, může dojít i k vývozu těch nejzajímavějších a nejcennějších nástrojů do zahraničí. A toho se obáváme, že historické dědictví Kraslic bude rozprodáno na uspokojení věřitelů,“ řekl Mika v reakci na rozsudek.