Slovenské úřady zatím neoznámily detaily o kontrole Sputniku V. Šéf diplomacie mluví o politizaci

To by znamenalo, že úřad bude vyžadovat od výrobce Sputniku V stejné informace, které jsou potřebné pro řádnou registraci vakcíny. Vzhledem k tomu, že výrobce sídlí mimo Evropskou unii, vykonat by se u něj měla inspekce.

Ministr Korčok: Sputnik V se stal nástrojem hybridní války

Právě skutečnost, že výrobce dosud nepožádal o registraci očkovací látky v EU, způsobulo podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka politizaci vakcíny. „Je zjevné, že tato vakcína už není jen vakcínou, je to nástroj hybridní války. Tento politický nástroj nás rozděluje doma, rozděluje nás v zahraničí. Prostřednictvím tohoto nástroje se vykresluje EU jako něco, co selhává,“ uvedl Korčok.

Podle Korčoka se politická debata vede jen o Sputniku V, a nikoliv o ostatních vakcínách. „Pokud by to byla jen vakcína, bylo by snahou výrobce vakcíny dostat se na trh a být v poctivé konkurenci na trhu,“ řekl ministr o Sputniku V. Šéf slovenské diplomacie, který byl do vlády nominován menší koaliční stranou Sloboda a solidarita, také zopakoval svou kritiku premiéra Igora Matoviče za to, že se předseda vlády v pondělí zúčastnil dovozu ruské vakcíny na letiště v Košicích.

Korčok uvedl, že u již používaných vakcín Slovensko čekalo na jejich registraci unijní lékovou agenturou EMA. Naproti tomu Sputniku V slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí již udělil výjimku na využití v zemi i bez její registrace v EU. Matovič nákup ruské vakcíny obhajoval nedostatkem očkovacích látek v zemi.

Matovičova vláda, která nastoupila do úřadu loni v březnu, ve svém programovém prohlášení zdůraznila význam členství země v EU a v NATO. Ministr Korčok chce od politických špiček země ujištění, že proevropské a proatlantické směřování země se v souvislosti s nákupem Sputniku V nemění.

Kvůli Sputniku V opustil čtyřčlennou slovenskou vládní koalici jeden poslanec, vláda se ve sněmovně ale nadále může opírat až o ústavní většinu. Nejmenší vládní strana Za ľudí ale varovala, že selhání při řízení pandemie a v očkovací strategii, která odsunula očkování starších a nemocných lidí na pozdější období, představuje riziko rozpadu koalice.

Český SÚKL: Zatím máme málo informací

Ruskou vakcínou se podle pondělního oznámení začal zabývat také český Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle své mluvčí má jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry.

Prezident Miloš Zeman požádal svého ruského kolegu Vladimira Putina o dodávky Sputniku V do Česka. Kreml v reakci ale uvedl, že nedokáže vyhovět všem žádostem o poskytnutí vakcíny, objem výroby to zatím neumožňuje.