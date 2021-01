Francie bude požadovat negativní test, v Japonsku se údajně uvažuje o zrušení olympiády

Macronovo oznámení přišlo jen krátce po videosummitu lídrů členských zemí EU, při němž se premiéři a prezidenti shodli na tom, v zájmu hladkého fungování jednotného unijního trhu nechají vnitřní hranice mezi státy otevřené pro nezbytné cesty. Lidé ze zemí s výrazným nárůstem nových případů však budou muset splňovat zvláštní podmínky.

Zažije olympiáda déjà vu?

Japonská vláda došla v soukromých jednáních k závěru, že kvůli koronaviru bude nutné zrušit olympijské hry v Tokiu plánované na letošní léto. Napsal to britský list The Times s odkazem na nejmenovaný vysoce postavený zdroj z japonské vládnoucí koalice. Kabinet premiéra Jošihideho Sugy se podle něj nyní soustředí na to, aby si zajistil pořádání Her v dalším volném termínu, tedy v roce 2032. Vládní mluvčí označil zprávu za nepravdivou, organizátoři Her uvedli, že se na událost plně připravují.

„Nikdo to nechce říct jako první, ale panuje shoda na tom, že je to příliš složité. Osobně si nemyslím, že se budou (Hry) konat,“ řekl zdroj The Times. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i japonská vláda přitom veřejně stále tvrdí, že se největší sportovní akce na světě letos odehraje za přijetí zvláštních opatření proti šíření nákazy.