Slovensko začalo hromadně testovat, v Sasku budou pokutovat netestované pendlery

Stávající kolo plošného testování potrvá do úterý 26. ledna. Od náseldujícího dne se jen na lidi s negativním výsledkem testu na koronavirus bude vztahovat širší okruh výjimek z prodlouženého zákazu vycházení. Až na výjimky pouze se zmíněným potvrzením budou moci lidé jezdit do práce, do přírody či vycestovat do zahraničí a vrátit se zpět do vlasti. I bez testu bude možné opustit bydliště kromě jiného kvůli nákupu základních životních potřeb, návštěvě lékaře či účasti na pohřbu.

Podle nedělního rozhodnutí vlády budou Slováci nově i na cesty do práce či do přírody potřebovat negativní výsledek testu.

Plošné testování, které prosazoval premiér Igor Matovič, kritizovala část koalice i odborníci. Ti se vyslovili spíše pro testy v nejzasaženějších regionech a za přísná karanténní opatření. Na Slovensku naposledy na začátku prosince začal výrazně stoupat počet nových potvrzených případů infekce koronavirem. Minulý týden se pak vývoj mírně zlepšil.

Sasko žádá jeden test týdně

Nejméně 500 euro (13 tisíc korun) pokuty od pondělí hrozí zahraničním pendlerům dojíždějícím za prací do Saska, kteří se jednou týdně nenechají otestovat na koronavirus. Nové opatření se týká i přeshraničních studentů, ale saská vláda ho vůči nim prozatím ze sociálních důvodů nebude uplatňovat. Výjimku mají i školáci a děti chodící do školky. Saští zaměstnavatelé, které oslovila ČTK, chtějí českým zaměstnancům testování proplácet, pokud to bude třeba.

Povinnost testů Sasko přeneslo na pendlery, případně na zaměstnavatele. Po vlně kritiky od zaměstnanců, firem i odborů a hospodářských svazů se Sasko rozhodlo přispívat zaměstnavatelům částkou deset eur (260 korun) za test. To je zhruba třetina komerční ceny rychlotestu. Pokud si ale firmy nechají například u Německého červeného kříže vyškolit vlastního odběrového zaměstnance, tak jim dotace náklady na nákup testu plně pokryje.

Sasko původně žádalo dva testy týdně, nakonec ale po jednání se zástupci zaměstnavatelů a s představiteli Česka a Polska požadavek snížilo na jeden test týdně.

Pro zaměstnavatele, pokud neprovádí testy přímo na pracovišti, mohou náklady činit i několik tisíc eur měsíčně. Mnozí zaměstnavatelé se totiž obávají, že pokud by na rozbory pendlerům nepřispívali, tak by do práce dojíždět přestali, neboť by se jim to nevyplatilo.

Prakticky žádný problém s novým modelem nemají nemocnice, které především v pohraničí spoléhají na české a polské zaměstnance. Uvedly, že své zahraniční pracovníky testovaly pravidelně již dříve. Žitavská klinika, která leží na pomezí s Českem a Polskem, řekla ČTK, že rozbory považuje za benefit, který českým a polským zdravotníkům ráda nabízí.

Stejné vyjádření poskytla také mluvčí drážďanské městské kliniky Viviane Piffczyková. Ta ČTK řekla, že klinika zaměstnává 28 lidí z Česka a Polska, z nichž ale velká část v Německu i bydlí. Ti z nich, kteří přes hranice jezdí, mají test od kliniky v rámci saského nařízení zaručený. „Náklady na testy nese klinika,“ uvedla.