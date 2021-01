Merkelová hájí karanténu, kvůli novým variantám viru je prý nezbytná. Omezení prodloužilo i Švédsko

Merkelová na tiskové konferenci řekla, že v Německu sice nová varianta už koluje, stále ale není dominantní. „Ještě tomu můžeme zabránit, ještě máme čas,“ řekla. Varovala před okamžikem, kdy se britská varianta natolik rozšíří, že již nebude možné ji stávajícími opatřeními zadržet. Dodala, že o koordinaci tažení proti novým verzím koronaviru chce jednat i na summitu Evropské unie.

Epidemická situace v Německu se podle Merkelové zlepšuje. „Denní počty nakažených klesají, klesá vytíženost nemocnice, je menší obsazenost lůžek intenzivní péče,“ uvedla. „Ukazuje se, že velká odříkání, která lidé v Německu již řadu týdnů podstupují, se začínají vyplácet. Ukazuje se, že snaha není zbytečná,“ řekla.

Na druhou stranu jsou ale podle kancléřky stále vysoké počty obětí. „Dnes to bylo zase přes tisíc obětí. Je nezbytné mít na paměti, že to není jen číslo, jsou to lidské osudy, jsou to rodiny,“ uvedla.

Švédsko prodloužilo opatření v boji proti koronaviru, stále ale spoléhá hlavně na doporučení

Také Švédsko ve čtvrtek prodloužilo velkou část opatření, která v zemi platí s cílem zastavit šíření koronaviru. Nejméně do 7. února bude zakázán prodej alkoholu po osmé hodině večerní, po celé jaro bude také doporučeno nosit ve špičce v prostředcích veřejné dopravy roušky. Střední školy ale mohou začít kombinovat výuku na dálku s výukou prezenční. Na čtvrteční tiskové konferenci to podle agentury Reuters oznámil švédský premiér Stefan Löfven.

Švédsko je v koronavirové krizi velmi sledovanou zemí, protože se rozhodlo s nákazou bojovat jinak než většina států. V zemi platí podstatně mírnější opatření než ve zbytku Evropy, přičemž vláda vydává spíše doporučení a spoléhá především na tradiční zodpovědnost občanů.