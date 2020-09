Středočeský kraj trápí největší dopravní nápor v Česku a špatná infrastruktura

Nejlidnatější český region doplácí nejvíc na to, že obklopuje Prahu. V posledních letech je hlavním problémem kraje nárůst satelitních měst, a s tím i přibývá počet obyvatel v prstenci okolo metropole. Zvyšuje se také počet lidí dojíždějících za prací a škol do hlavního města.

V zimě letošního roku se dokonce v sídle KSÚS objevili detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) k tomu řekla, že je v pořádku, když policie vše prošetří a dá jasné závěry, které ukončí nekonečné debaty kolem hospodaření KSÚS.

Obcím by pomohla dostavba pražského okruhu

Roky už jsou nedostavěné klíčové tepny, které zasahují do středních Čech – Pražský okruh a dálnice D3. Do stavby vnějšího okruhu metropole sice nejvíce zasahuje stát a hlavní město, i kraj by však měl tlačit na to, aby se dostavěly zbylé úseky.

Pražský okruh by odlehčil obcím, které jsou přetížené dopravou. Má zejména odvést tranzit z okolí Říčanska, o čemž mluvila středočeská hejtmanka vloni v létě. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) a tehdejším ministrem dopravy Vladimír Kremlíkem (za ANO) se shodla na tom, že se musí plánované části co nejdříve dokončit.