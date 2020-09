Přijeď autem, pokračuj vlakem: Přes sto nádraží v Česku získá nové parkoviště

Dojet autem k nejbližšímu nádraží a pak pokračovat do práce do velkého města vlakem je dopravní standard západní Evropy. Česko se k němu sice pokouší přiblížit, ale na mnoha místech chybí to nejdůležitější – parkovací místa. Mělo by to změnit 3,5 miliardy korun. Za ně vznikne více než sto dopravních terminálů skýtajících celkem osm tisíc parkovacích míst.