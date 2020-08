Že Pražský okruh dostala Uhříněves, nebylo šťastné, míní Hřib. Je správné, že rozhodovala nižší úroveň, tvrdí Dolínek

Krok k dlouho očekávanému dokončení Pražského okruhu –⁠ stavební úřad v Uhříněvsi vydal minulý týden nepravomocné územní rozhodnutí pro část mezi D1 a Běchovicemi . Podle dřívějších informací by stavba 12,6 kilometru dlouhého úseku mohla začít v letošním roce nebo příští rok. Do provozu by komunikace mohla být uvedena v roce 2025.

Primátor hlavního města v Událostech, komentářích připustil, že jde zatím o nepravomocné rozhodnutí. „Ale bez toho, aby bylo vydáno, by nikdy nemohlo nabýt právní moci,“ poznamenal Hřib. „Já myslím, že to je důvod k menší oslavě,“ dodal.

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr v té souvislosti zdůraznil potřebu toho, aby se stavba brzy zahájila. „Nadále budeme poskytovat Ředitelství silnic a dálnic veškerou pomoc, aby to dotáhlo i ke stavebnímu povolení, aby začalo co nejdříve stavět, protože tímto krokem bychom z jedenácti směrů deset směrů výpadovek napojili na Pražský okruh a tím bychom vyřešili spoustu problémů,“ poznamenal Scheinherr.

Optimismus je přitom namístě i podle někdejšího náměstka pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD). „Konečně bylo něco vydáno, několikrát jsme takovému vydání byli blízko, nicméně nikdy se to nezdařilo,“ dodal. „Jestli se v roce 2024 kopne do země, tak to bude úspěch,“ poznamenal.

Hřib: Uhříněves dělala, co mohla

To, že byla stavba přidělena na pražskou městskou část Uhříněves, nebylo podle Hřiba nejšťastnější rozhodnutí. „My jsme jako Praha té městské části poskytli finanční a materiální podporu, určitě to nikdo neblokoval, ale je to složitá záležitost – těch 1165 připomínek odpovídá jejímu významu,“ přiblížil.

„Já mám za to, že Uhříněves skutečně dělala, co mohla,“ uvedl dále Hřib a poznamenal, že starosta městské části ani vedení Prahy nemůže zasahovat do rozhodování stavebního úřadu. „Protože to je přenesená státní působnost,“ vysvětlil.

Podle Scheinherra se jedná o systémovou nefunkčnost, kdy rozhodnutí mělo být přiděleno buď Krajskému úřadu Středočeského kraje, Praze, či ministerstvu dopravy. „Takto malý úřad zkrátka nemá zkušenosti a nikdy v minulosti nedělal tak obrovskou stavbu,“ podotkl náměstek s tím, že se pokusili Uhříněvsi v tomto ohledu pomoct.

Dolínek si naopak myslí, že je správně, že rozhodnutí dostal na starost nějaký úřad s nižší působností, než je Praha nebo střední Čechy. „Důvod je jednoduchý –⁠ v tuto chvíli, když bude odvolání proti rozhodutí tohoto stavebního úřadu, tak bude konat Praha a následně to ještě může jít dále a může to samozřejmě dojít k tomu, že bude rozhodovat ministerstvo…,“ řekl.