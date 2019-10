Okolo Prahy cestička, ale nikoli okruh. Hotový nemusí být ani sto let od prvních plánů

Zatímco na několika místech v Čechách i na Moravě se dálnice skutečně začala stavět již v roce 1939, na trase pražského okruhu se před zastavením prací v roce 1942 nekoplo, a nezměnilo se to ani ve druhé polovině 40. let, kdy byla stavba dálnice západ-východ nakrátko obnovena.

V 50. letech se od stavby dálnice, která by spojila Prahu s Košicemi, načas ustoupilo, a když se v roce 1967 na okraji města stavba znovu slavnostně zahajovala, její součástí již okruh nebyl. A nebyl součástí ani ničeho jiného, protože v 60. letech preferovali dopravní inženýři řešení kapacitního průjezdu Prahou s využitím tzv. roštového systému – tedy něčeho z dnešního pohledu nepředstavitelného, co se do historického města ani trochu nehodí.

Podle tradičních inženýrských pouček je hlavní výhodou roštového systému snadná dostupnost většiny míst ve městě a schopnost pojmout velké množství aut, která by jinak projížděla užšími ulicemi. Jenomže… „na konci 60. let současně s dopracováním roštové koncepce zároveň začaly vznikat pochybnosti o její správnosti. Systém by po svém dokončení přivedl do těsné blízkosti centra statisíce vozidel, přičemž asi z 60 % by se jednalo o tranzitní dopravu,“ zdůvodnil rychlé opuštění roštové koncepce Michal Prášil v publikaci Dálnice 1967–2007.

V 70. letech tak vznikl Základní komunikační skelet (ZÁKOS), který kombinoval systém kapacitních okruhů a radiál, přičemž se stále ještě počítalo i se zachováním dvou magistrál – jedné severo-jižní, druhé západo-východní.

ZÁKOS schválila vláda v prosinci 1974 – tedy zhruba před 45 lety – a tím okamžikem se začala psát novodobá historie dálničního okruhu kolem Prahy neboli Pražského okruhu. Kromě něj a dvojice magistrál byly součástí plánu ještě střední a vnitřní okruh a množství radiál a spojek mezi nimi. Později byla koncepce ještě pozměněna, střední okruh (dnešní Městský okruh považovaný za vnitřní) byl částečně zahlouben a původní vnitřní okruh opuštěn spolu s myšlenkou magistrály západ–východ.

Auta se rozjela po první části okruhu v roce 1983

Po schválení stavby šla příprava stavby prvního úseku vnějšího okruhu docela rychle. Jestliže konečné slovo padlo na sklonku roku 1974, v roce 1977 stáli již mezi Slivencem a Třebonicemi dělníci. Sedmikilometrový prazáklad Pražského okruhu byl hotový v září 1983, tedy po šesti letech stavby. I když to tak na první pohled vypadá, nešlo o dálnici, která by vedla odnikud nikam. Současně s úsekem Třebonice–Slivenec byla zprovozněna Barrandovská spojka (tedy ulice K Barrandovu) a Barrandovský most.

Na severu pak na budoucí součást okruhu navazovala plzeňská (tehdy jen loděnická) dálnice D5 a Rozvadovská spojka, v niž tato dálnice plynule přechází. Nejstarší část Pražského okruhu tak nadlouho fungovala jako nedílná součást kapacitní spojnice plzeňské dálnice se Zlíchovem, Braníkem a posléze i Jižní spojkou – nikoli však jako součást obchvatu hlavního města. Tou se měla stát až mnohem, mnohem později.

Druhá nejstarší část Pražského okruhu totiž na tu první nenavazuje, naopak vznikla na úplně opačné straně města u Černého Mostu. Mezi lety 1980 a 1984 se stavěl úsek Satalice–Počernice. Ani on zprvu nesloužil jako součást obchvatu města, nýbrž jako spojnice královéhradecké (zprvu ovšem jen břístevské) dálnice D11 a mladoboleslavské rychlostní silnice R10 resp. Chlumecké ulice. Potom práce na Pražském okruhu na několik let ustaly.