Dálnice propojí Brno s Vídní nejdříve v roce 2025. Prahu a Linec možná v roce 2024

Jako první by měla přijít na řadu výstavba obchvatu Mikulova, který má už i územní rozhodnutí. „Pro úsek budeme moci využít i věci o urychlení výstavby. Do konce roku požádáme u dalších pěti úseků územní rozhodnutí, začínám být optimista,“ uvedl český ministr dopravy Dan Ťok.

Právě jsem rakouskému ministrovi dopravy Norbertu Hoferovi ve Vídni řekl dobrou zprávu: Dnes jsme získali územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova na D52, můžeme vykupovat pozemky, požádat o stavební povolení a do dvou let bychom mohli začít stavět. pic.twitter.com/Lr2t0edYiE

Nebude to trvat dlouho. Stavba obchvatu pokračuje podle plánu a hotová by měla být příští rok. Zatím jako dvouproudá silnice. Řidičům cestu zkrátí až o čtvrt hodiny. Další dva pruhy přibydou, až česká strana postaví svou část klíčového tahu k hranicím. Pak se v dálnici promění i zbývajících pět rakouských kilometrů.

Dálnice by měla propojit i Prahu s Českými Budějovicemi a Lincem

Lepší spojení mezi Českem a Rakouskem by mělo vzniknout i v Jihočeském kraji. Dálnice D3 by měla dovézt Pražany až do rakouského Lince. Zatím se jezdí jen po asi čtyřicetikilometrovém úseku dálnice D3 z Mezna do Veselí nad Lužnicí.

„Jihočeská D3 je v současnosti nejrozestavěnější dálnicí, pokračuje stavba 19 kilometrů dálnice, na kterou navážeme brzy výstavbou dalších bezmála 20 kilometrů, na hranicích s Rakouskem chceme být v roce 2024,“ uvedl Ťok.