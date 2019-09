ŘSD požádalo o posudek EIA pro severní část Pražského okruhu, hotová má být do deseti let

Pražský okruh se staví již 35 let a je zatím hotový z necelé poloviny. Žádný úsek se ale zatím ani nezačal stavět na severním okraji města, což by se mělo změnit v příštím desetiletí. Severní část okruhu bude sestávat ze tří úseků, Ředitelství silnic a dálnic nyní požádalo o posouzení vlivu na životní prostředí pro první z nich – osmikilometrovou stavbu ze Suchdola k dálnici D8 do Březiněvsi.