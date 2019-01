Zaplacení okruhu jako „cena“ za pozemky pro vládní čtvrť

Vnější okruh pomůže ještě více. Ale kdy?

Vnitřní okruh by z Kbelské odvedl část projíždějících aut. Další podstatné části, zejména kamionů, by pak vytíženou ulici zbavila dostavba severní části vnějšího okruhu. To je však stále otázka poměrně vzdálené budoucnosti.

Jestliže město chce začít stavět východní část „svého“ okruhu za pět let, stát v té době bude přinejlepším stavět jihovýchodní část dálničního okruhu od dálnice D1 do Běchovic. Dostavba severní části, která by pomohla Kbelské a Letňanům, je spíše otázkou celého desetiletí.

Problémem jsou dlouhodobé spory o trasu, která se nezamlouvá některým městským částem na severu města. IPR čerstvě dokončil rozbor, co by se stalo, kdyby se trasa Pražského okruhu posunula dále od středu města, tedy na území Středočeského kraje, a od nespokojených městských částí se vzdálila. V důsledku by muselo změnit své územní plány 41 obcí. Opakovat by se musela také příprava jihovýchodního úseku okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 a jeho součástí by nakonec nebyl ani již existující úsek od Běchovic k Satalicím.