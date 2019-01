Stát začne vykupovat pozemky pro okruh do Běchovic. I když nemá územní rozhodnutí

Když politici v roce 2010 otevírali jihozápadní část pražského okruhu spojující plzeňskou dálnici D5 s brněnskou D1, opatrně se hovořilo o tom, že by stavba dalšího úseku do Běchovic mohla začít za dva roky. Uplynulo však již bezmála devět let a také nyní platí, že by stavba měla začít za dva roky. Dohoda ministra dopravy se zástupci Prahy by měla zajistit, že se fáze příprav již nebude dále protahovat.

Pozemky pro okruh by měla vykupovat jednak Praha, jednak stát. Stát je potřebuje pro samotný dálniční okruh, město by se pak mělo postarat o zelené plochy a další ekologická opatření v ochranném pásmu. Podle ministra Ťoka by ale nemusely být výkupy striktně rozdělené. „Uděláme dodatek k memorandu, na základě kterého bude ŘSD schopno vykupovat větší podíl pozemků a ty potom předá Praze tam, kde budou potřeba kvůli dalším zeleným plochám a ekologickým opatřením,“ tlumočil ministr výsledek jednání se zástupci Prahy.