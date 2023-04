„Po práci v dole se mi občas stýská, i když to není žádný med.“ Rekvalifikace posouvají horníky dál

Příkladem může být i Andrej Miker, který v OKD pracoval od roku 1995 do března 2023 jako horník na úseku rubání. Kvůli zdravotním problémům mu zaměstnavatel nabídl práci na povrchu. Dnes pracuje v důlním skladu jako dělník hornických provozů. „Po práci v dole se mi občas stýská, ale není to žádný med. Jde o fyzicky velmi náročnou práci,“ přiznává.

Nejde přitom jen o příjem peněz, havíři svou práci často milují. To potvrzuje také reportérka ostravské redakce ČT Pavla Daňková, která se tímto tématem pravidelně zabývá a je s horníky v častém kontaktu. „Pro spoustu horníků je konec hornictví a dobývání na Karvinsku bolestivá záležitost, už s ohledem na to, že se povolání často dědilo z generace na generaci,“ uvedla.

Pro horníky, kteří celý život tvrdě pracovali hluboko pod povrchem, je změna zaměstnání skoro nepředstavitelná. Jenže nic jiného jim ani nezbývá – útlum těžby v dolech je neúprosný. Ti, kteří mají ještě do důchodu daleko, si práci jednoduše najít musí.

Havířům výrazně pomohla Nová šichta, tedy program těžební společnosti OKD, která pracovníkům dokáže zajistit jinou práci ve státním podniku Diamo či jiných společnostech. Do tohoto programu se horníci mohou přihlásit i šest měsíců po skončení pracovního poměru v OKD.

V hledání nového uplatnění na trhu práce horníci nejsou tak úplně sami, ale bez jejich přičinění to také nepůjde. Pomoct můžou různé programy, ať už ty od Úřadu práce (ÚP), nebo přímo od svého dosavadního zaměstnavatele OKD.

Havíři berou svou práci i jako koníčka. „Spousta z nich sbírá unikátní věci, které s těžbou souvisí – staré helmy, svítilny, nejrůznější generace takzvaných fáraček – tedy oblečení, ve kterém horníci do podzemí fárají,“ prozradila Daňková.

V někdejším ostravsko-karvinském revíru se nyní těží uhlí už jen v karvinské části, a to v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih.

Za posledních třicet let skončila těžba například v dolech Jan Šverma (1992), Heřmanice (1993), Odra (poslední důl na území Ostravy, 1994), Julius Fučík (1998) nebo Barbora (2002). V lednu 2007 vyjel poslední vozík s uhlím z dolu Dukla v Havířově a v Dole Paskov byla těžba ukončena 31. března 2017. V Dole Lazy skončila těžba 28. listopadu 2019.

Už za socialistické éry se uzavřela část šachet, jiné ale naopak vznikly, jako třeba Paskov a Staříč ze 60. a 70. let. V roce 1990 fungovalo v ostravsko-karvinském revíru 13 šachet a OKD zaměstnávaly na 104 tisíc lidí. Po listopadu 1989 přišlo postupné uzavírání neefektivních provozů, doprovázené propouštěním. V roce 1992 měly OKD přes 72 tisíc zaměstnanců, o dva roky později pracovalo v devíti dolech přibližně 50 tisíc lidí. V roce 2017 v OKD i se zaměstnanci dodavatelských firem pracovalo zhruba jedenáct tisíc lidí, koncem roku 2019 asi o dva tisíce méně.

Nová šichta pomáhala hlavně v době útlumu dolů v roce 2017 a 2021, kdy se do programu přihlásilo celkem devět set zájemců, kteří využívali jeho poradenských služeb. V letech 2021 až 2022 prošlo programem 565 bývalých zaměstnanců OKD. „Pomocí Nové šichty nalezlo novou práci 73 procent z nich, s necelými dvěma procenty registrovaných pracujeme i nadále,“ dodala mluvčí OKD.

Pracovní úřad podle Beránkové klade velký důraz na cílené poradenství v oblasti trhu práce a dalšího profesního uplatnění. Ideálním scénářem je, aby lidé, kteří o práci přijdou, rovnou přešli do nového zaměstnání, ve kterém v maximální možné míře využijí své zkušenosti z předchozí práce. To ale samozřejmě v případě horníků nemusí být vždy jednoduché, ÚP tak spolupracuje nejen se zaměstnavateli, ale i krajem a obcemi.

Pro pomoc si horníci, které útlum těžby zasáhl, chodí i na úřad práce. „ÚP ČR nabízí všem zaměstnancům, kterých by se mohlo – nejen hromadné – propouštění dotknout, pomocnou ruku, a to ještě v době, než o práci fakticky přijdou,“ uvedla mluvčí ÚP Kateřina Beránková.

Mluvčí OKD uvedla, že zpětná vazba je velmi pozitivní, a to nejen od zaměstnanců, kteří prostřednictvím Nové šichty našli nové uplatnění, ale také od řady společností, které lidi z OKD zaměstnali.

Andrej Miker už sice v dole nepracuje, své zkušenosti z něj ale využije i na nové pozici. V důlním skladu má totiž na starosti vydávání materiálu a vybavení, které sám dříve jako havíř k práci potřeboval. „Práce mě baví, jsem spokojen. Musel jsem se naučit pracovat s počítačem, protože veškerý výdej materiálu se vkládá do systému,“ řekl.

Bývalí horníci jsou přitom v mnoha ohledech pro nového zaměstnavatele výhrou. „Musí umět spoustu věcí napříč všemi profesemi. Jsou to skvělí elektrikáři, zámečníci, zedníci, řidiči. Jsou spolehliví, zvyklí brzy vstávat, pracovat přesčas – a ve srovnání s jinými tvrdě. V komunikaci jsou velmi přímí a na jejich slovo se můžete spolehnout,“ řekla o hornících Daňková.

Ze statistik ÚP také vyplývá, že někteří horníci chtějí začít dělat něco úplně jiného, něco, co s jejich dosavadní prací nemá vůbec nic společného. Objevil se tak mezi nimi i zájem o práci v sociálních službách nebo zdravotnictví. I na to jsou různé rekvalifikace a školení.

„ÚP jim (bývalým horníkům) nabízí mimo jiné možnost uhrazení rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na C nebo ze skupiny B na D včetně profesních průkazů způsobilosti, elektrovozíku a motovozíku, obsluh stavebních strojů nebo získat profesní kvalifikaci strážného,“ sdělila Beránková. Někteří se chtěli uplatnit i jako svářeči, těm byl úřad schopen zajistit i takové kurzy.

Úřad práce upozorňuje, že většina z nich má nějaké zdravotní omezení. „Ať už je to přiznaný status osoby zdravotně postižené nebo osoby zdravotně znevýhodněné, anebo mají jiné zdravotní omezení spočívající například ve zdravotním omezení horních či dolních končetin, zdravotním omezení dýchacích cest, schopnosti pracovat mimo nepříznivé klimatické podmínky. Tato omezení jsou na základě vydaných lékařských potvrzení,“ uvedla Beránková.

„Ano, spousta z nich má nějaké zdravotní neduhy, které vyplývají z náročnosti práce a z toho, že jsou ve velmi prašném prostředí, toto je ale velmi individuální,“ potvrdila reportérka ČT.

To je také jedním z hlavních důvodů, proč nyní bývalí horníci hledají spíš fyzicky méně náročné profese. Navíc, a to je také nezanedbatelný fakt, třem čtvrtinám těchto osob už je podle statistiky ÚP více než padesát let, a také na ně je potřeba pomoc zaměřit.

„Věkový průměr lidí pracujících na šachtě stále stoupá. Ti mladí už se do rizik, která souvisí s těžbou, pouštět nechtějí. Platy už tady zdaleka nejsou tak nadprůměrné jako kdysi a riziko, že jejich právě probíhající šichta bude jejich poslední v životě, stále existuje,“ komentovala Daňková.

Projekt Outplacement

Úřad práce propuštěným horníkům, a nejen těm, pomáhá v rámci projektu Outplacement. Ten navíc podle Beránkové není určen jenom pro případy hromadného propouštění, ale třeba i v případech, kdy o práci přijde jeden zaměstnanec firmy.

„Zaměřuje se na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění a klade si za cíl jim poskytnout nabídku komplexních aktivit, které podpoří jejich rychlé uplatnění na trhu práce,“ popsala mluvčí. V praxi to znamená, že pokud člověk do takového projektu vstoupí, má možnost absolvovat vzdělávací kurzy či rekvalifikace. Vstoupit do něj navíc mohou i firmy.

Celkem do projektu Outplacement vstoupilo 146 propuštěných horníků a z tohoto počtu se 64 rekvalifikovalo. V drtivé většině byly kurzy ukončeny úspěšně. Nepodařilo se to pouze ve dvou případech, a to ze zdravotních důvodů.