Horníci vyvezli poslední vozík z dolu ČSA na Karvinsku. Vytěžilo se tu přes 140 tisíc tun uhlí

Kvůli pandemii koronaviru se vyvezení posledního vozíku konalo jen v úzkém okruhu lidí. „Jsou desítky a stovky lidí, kteří by tady chtěli být a rozhodně by si tady zasloužili být. Jsou to bývalí horníci, předáci, závodní dolu, ředitelé. Všem se omlouvám, ale z hlediska opatření kvůli covidu-19 to opravdu nebylo možné,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

„Důl ČSA ukončil těžbu po téměř sedmdesáti letech své existence pod tímto názvem,“ upřesnil závodní dolu Milan Adrýsek.

Parta hic s Menšíkem

Důl ČSA se zapsal i do československé filmové historie, když se tam v polovině 70. let minulého století natáčely scény pro slavnou komedii Parta hic s Vladimírem Menšíkem, Josefem Dvořákem či Petrem Nárožným.

Doly Darkov a ČSA od března i se 1749 zaměstnanci převezme státní podnik Diamo. Pro útlumové práce a zahlazování následků dolování si z nich Diamo nechá 497, ostatní budou muset z podniku odejít. Už od 1. ledna převzal podnik od OKD utlumované doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát se 749 zaměstnanci, z nichž v podniku zůstalo 200.