Úřad práce otevřel v dolech OKD poradny. Pomohou zaměstnancům najít nové místo

S hledáním nového zaměstnání budou propouštěným pracovníkům pomáhat i personalisté OKD. Ve firmě od roku 2014 funguje program Nová šichta, kontaktní kanceláře jsou na všech dolech. „Už jsme zaznamenali zvýšené množství dotazů. Je to individuální, každý má jiné dotazy, potřebuje jiné informace,“ řekla mluvčí OKD Naďa Chattová. Odborníci se podle ní snaží pomáhat propouštěným lidem tak, aby se jich do evidence úřadu práce dostalo co nejméně.

Vyhledávat investory má i CzechInvest

Sociální dopady postupného útlumu využívání uhlí v České republice probrala na svém prvním listopadovém jednání také tripartita. Cílem opatření, která souvisejí s útlumem těžby ve společnostech OKD a Sokolovská uhelná, má být snížení negativních sociálních dopadů na propouštěné zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

„Požádali jsme, aby se do celé akce zapojil CzechInvest, aby vyhledával vhodné investory pro toto období a tuto oblast. Například v Sokolovské uhelné to znamená do konce roku ztrátu osmi set míst plus dalších dvě stě. Jsou to lidé, kteří mají vysoké výdělky, a tudíž by to mohlo znamenat pro region velmi vážnou situaci,“ řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Podle něj je komunikace s ministerstvy na toto téma dobrá.