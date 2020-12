Těžba uhlí měnila krajinu, osudy obcí i lidí. Za osmnáct let má být přežitá

„Horníci byli vnímáni společensky i politicky jako nebezpečná vrstva, pokud by se jim nešlo na ruku. Byli to oni, kteří mohli vyvolat nějaké nepokoje,“ vysvětloval v pořadu ČT24 Retro věnovaném horníkům Miroslav Vaněk, předseda České asociace orální historie.

Jak se proměňuje krajina na severu Čech

Povrchová těžba uhlí přeměnila tvář severních Čech. Z rozsáhlých oblastí se stala měsíční krajina. Ještě v devadesátých letech minulého století musela plánované těžbě ustoupit obec Libkovice. K jejímu katastru se rypadla blíží až v současnosti.

„Samé haldy kolem. A tenkrát to lidi brali jako něco normálního, že se s tím nic nedá dělat,“ řekl iniciátor rekultivací na Mostecku Stanislav Štýs před pěti lety. A začal sázet stromy a vymýšlet, jak se vrátit k normální krajině. Jedna z cest: doly zatopit. Prvním severočeským jezerem byla Milada. Voda do míst, kdy kdysi byly tři obce, proudila deset let.

Další jezero by mělo vzniknout z lomu ČSA, kde těžba skončí do čtyř let. Už teď tady mezi těžebními stroji pobíhají stovky jelenů a muflonů. „Je tu vody dost, je tu dost potravy, je to prostě ideální prostředí,“ řekl odborník na rekultivace lomu ČSA Jiří Křen.

Zvířata sem láká i liduprázdná krajina. Jen se jim pod nohama země mění z těžební jámy na rekultivované lesy. V nich mají růst i ovocné stromy – právě jako potrava pro zvířata. Jezero by mělo novou krajinu dotvořit za 26 let.