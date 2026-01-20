Projektů na podporu samostatnosti lidí s mentálním handicapem přibývá


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události v regionech: Tréninkové byty pro lidi s mentálním postižením
Zdroj: ČT24

Lidem s mentálním handicapem, kteří se chtějí osamostatnit, slouží od začátku roku nové tréninkové byty v Hradci Králové. V nich se pod dohledem sociálních pracovníků připravují na samostatné bydlení. Nové komunitní bydlení pro dospělé s duševním a mentálním onemocněním, které jim pomůže se začleněním do života, otevřeli také ve Skotnici v Moravskoslezském kraji.

Uvařit si, umýt nádobí nebo vypravit se do práce – osmadvacetiletá Vendula Matoušková donedávna žila s prarodiči, teď se učí samostatnému životu v novém tréninkovém bytě na předměstí Hradce Králové. „Já jsem si třeba ráda přispala, ale do školy jsem vždycky docházela. Jenže jako budíček jsem měla všechno připravené od babičky a dědy,“ popsala.

Připravit si snídani a vypravit se do práce v chráněné dílně teď už musí sama. „Moc se mi tady líbí. Našla jsem si tu kamarádku, která má se mnou hodně společného,“ řekla Matoušková. Do budoucna by ráda bydlela samostatně s přítelem nebo kamarádkou.

„Musíme se snažit klientům vytvořit takové zázemí, aby mohli dovednosti postupně získávat a zjistit, co od života očekávat,“ vysvětlila ředitelka organizace Asalto o.p.s. Kateřina Drábková Bíbusová.

Deset let připravovanou stavbu domků pro handicapované ministerstvo nepodpoří
Ilustrační foto

Sociální pracovník je průvodcem

Sociální pracovník je v domě k dispozici 24 hodin denně. Pro obyvatele je spíš průvodcem a pomocníkem. Každé pondělí například společně plánují, co budou celý týden vařit. „Podle toho pak jdeme do obchodu, uděláme nákupní seznam. Je to příprava na to, až jednou budou bydlet samostatně,“ popsala vedoucí pobytové sociální rehabilitace Zdena Truncová. „Nejsložitější je, aby si každý člověk našel svůj životní stereotyp,“ doplnila Bíbusová.

„V přátelské domácí atmosféře jde jejich příprava na samostatný život mnohem lépe, což příznivě ovlivňuje jejich fyzické i mentální schopnosti,“ uvedla na webu kraje náměstkyně pro sociální oblast Jana Hůlková. Přestavba rodinného domu na moderní zařízení sociální rehabilitace podle ní ukazuje, že i zdánlivě malé projekty mohou mít velký dopad na život konkrétních lidí.

Nebezpeční nejsou. Kampaň se snaží vyvrátit mýty o psychicky nemocných
Ilustrační fotografie

Rekonstrukci domu určeného pro službu sociální rehabilitace dokončil kraj v polovině loňského prosince. Klienti mohou využívat ubytování ve dvou plně zařízených domácnostech. Na projektu se z 85 procent podílela dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zbylou část kraj uhradil ze svého rozpočtu. Šest klientů by za ideálních podmínek mělo v tréninkovém bytě strávit půl roku až dva roky.

Nová služba sociální rehabilitace zvyšuje kvalitu dostupných sociálních služeb v regionu. Kraj by chtěl na tento moderní typ péče o osoby s mentálním handicapem postupně přecházet i u dalších zařízení.

3 minuty
Události v regionech: Nové zařízení pro lidi s mentálním postižením
Zdroj: ČT24

Komunitní bydlení ve Skotnici

Dvanáct lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením se postupně stěhuje do nového zařízení se speciálním režimem ve Skotnici na Novojičínsku. Služba je založená na systému komunitního bydlení, který má klientům pomoci lépe se začlenit do běžného života. Domov má kapacitu dvanácti míst. Každý obyvatel má k dispozici vlastní jednolůžkový pokoj. Zatím v zařízení žijí tři lidé, další klienti se nastěhují během následujících týdnů.

Na komunitní bydlení bylo přestavěno vesnické stavení na okraji Skotnice. K němu přibyly dva nové domy. Své zázemí tam má i personál, který je k dispozici nepřetržitě. „Snažíme se klienty začlenit do normálního života. Ráno je budíme, říkáme jim, že je ráno a mají vstát, dáváme jim léky. Pomáháme jim s přípravou snídaně,“ popsala pracovnice v sociálních službách Domova NaNovo Denisa Dušková.

„Domov se zvláštním režimem je komunitní sociální služba. Vychází z péče v běžné domácnosti. Když jsme tyto služby vytvářeli, vzorem nám bylo vlastní bydlení a fungování domácnosti,“ vysvětlil ředitel Domova NaNovo Lukáš Spurný.

Z ústavu do rodinného domku. Do chráněného bydlení v Lednici se přestěhuje 12 klientů
Chráněné bydlení v Lednici

Bydlení je určené pro dospělé, o které se nemohou starat jejich blízcí. Někteří klienti přicházejí přímo z psychiatrických nemocnic. Zájem o tento typ bydlení je velký – zřizovatel musel vybírat z více než padesáti žádostí.

„Pro cílovou skupinu se snažíme vytvářet ne ústavní, ale komunitní zařízení. Je to složité i pro zřizovatele, protože jedno lůžko je velmi nákladné. Pohybujeme se v částkách okolo sto tisíc korun měsíčně,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Kopecký (ANO).

Nedostatek míst a výzva

V Moravskoslezském kraji fungují necelé čtyři desítky nízkokapacitních zařízení pro lidi s duševním onemocněním. Zájem o ně je ale výrazně vyšší – v řádech stovek žádostí. Výstavba centra ve Skotnici stála 65 milionů korun. Většinu částky pokryly evropské dotace, přispěl i Moravskoslezský kraj, který nyní chystá výstavbu dvou dalších zařízení – v Ostravě a Mokrých Lazcích na Opavsku.

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče
Noc důstojnosti před budovou Veřejného ochránce práv v Brně

V Česku žije podle dat Českého statistického úřadu zhruba 115 tisíc lidí s mentálním postižením. Dvě třetiny těch, kteří žijí v ústavní péči, nemají podle analýzy ombudsmana z roku 2025 důstojné podmínky pro život. Veřejný ochránce práv dlouhodobě upozorňuje na potřebu rozvoje komunitního bydlení, podpůrných služeb i krizové pomoci.

Na nutnost rozšiřování terénních služeb, denních stacionářů nebo socioterapeutických dílen, které lidem s intelektovým postižením pomáhají vést běžný život, upozorňují také organizátoři Noci důstojnosti. Ta se letos 7. ledna konala už počtvrté.

Výběr redakce

Syrská vláda oznámila čtyřdenní příměří s Kurdy vedenou aliancí

Syrská vláda oznámila čtyřdenní příměří s Kurdy vedenou aliancí

před 31 mminutami
Snaha oslabit Evropu, kritizoval Macron v Davosu americké kroky

Snaha oslabit Evropu, kritizoval Macron v Davosu americké kroky

13:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Letouny L-159 patří k protivzdušné obraně, jež je prioritou, řekl ministr Zůna

Letouny L-159 patří k protivzdušné obraně, jež je prioritou, řekl ministr Zůna

16:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Žalobce Šereda rezignoval na post šéfa odboru závažné kriminality v Olomouci

Žalobce Šereda rezignoval na post šéfa odboru závažné kriminality v Olomouci

12:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím

Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím

před 3 hhodinami
Útočník v Chřibské vystřílel desítky nábojů. Případem se zbývá i GIBS

Útočník v Chřibské vystřílel desítky nábojů. Případem se zbývá i GIBS

09:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Podruhé před soudem obstáli. Církev oslaví blahořečení kněží Buly a Drboly

Podruhé před soudem obstáli. Církev oslaví blahořečení kněží Buly a Drboly

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Projektů na podporu samostatnosti lidí s mentálním handicapem přibývá

Lidem s mentálním handicapem, kteří se chtějí osamostatnit, slouží od začátku roku nové tréninkové byty v Hradci Králové. V nich se pod dohledem sociálních pracovníků připravují na samostatné bydlení. Nové komunitní bydlení pro dospělé s duševním a mentálním onemocněním, které jim pomůže se začleněním do života, otevřeli také ve Skotnici v Moravskoslezském kraji.
před 42 mminutami

Žalobce Šereda rezignoval na post šéfa odboru závažné kriminality v Olomouci

Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun ČTK řekl, že Šeredova rezignace nemá žádný vliv na rozpracované trestní kauzy. Odbor se dvěma pobočkami v Ostravě a v Olomouci bude do výběru nového ředitele řídit náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš, uvedl Dragoun.
12:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Útočník v Chřibské vystřílel desítky nábojů. Případem se zbývá i GIBS

Útočník v pondělí na úřadě v Chřibské na Děčínsku vystřílel několik desítek nábojů a měl u sebe čtyři nelegálně držené zbraně, uvedla v úterý policie. Ta už ukončila ohledávání městského úřadu, kde muž zastřelil jednoho zaměstnance úřadu a sebe, dalších šest lidí zranil. Případem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Úřad v Chřibské je do odvolání uzavřený. Stav dvou osob, které skončily v nemocnici, je stabilizovaný.
09:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Podruhé před soudem obstáli. Církev oslaví blahořečení kněží Buly a Drboly

Kněze Jana Bulu a Václava Drbolu na počátku 50. let komunisté popravili za vraždy tří funkcionářů národního výboru v Babicích. Těch se ale nikdy nedopustili. Komunistický režim je mučil a nutil, aby se vzdali své víry. Oba to odmítli, přestože by si tím možná zachránili život. Po roce 1989 je soud rehabilitoval. Čeští historici i duchovní se pak dlouhá léta snažili, aby jejich víru a odvahu ocenili i nejvyšší představitelé církve. Po 21 letech se to podařilo – papež oznámil loni v říjnu jejich blahořečení. Samotná slavnost blahořečení by se měla uskutečnit v Brně v polovině letošního roku. Případ pro Reportéry ČT připomněl Karel Vrána.
před 4 hhodinami

Povolení zbourat domy v osadě Bedřiška bylo nezákonné, rozhodl ostravský magistrát

Povolení zbourat několik domů v osadě Bedřiška bylo nezákonné. Ostravský magistrát ho proto zrušil. Vyplývá to z rozhodnutí, které má Česká televize k dispozici. Stroje už ale domy, které městský obvod určil k demolici, zbouraly. Zrušení zatím není pravomocné, účastníci se proti němu mohou odvolat. Podle advokáta mluvčí obyvatel Bedřišky Vincence Boučka rozhodnutí přispěje k tomu, aby se v dalších podobných případech postupovalo v souladu se zákonem a bez porušování základních práv obyvatel.
13:52Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kejda z protržené jímky se dostala až do národního parku Podyjí

Vodou naředěná kejda z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku v řece Dyji se dostala do národního parku Podyjí. Znečištění dosahovalo v úterý před polednem k rakouskému Hardeggu. V pondělí vodohospodáři naměřili ve Vranově nad Dyjí až čtyřnásobné překročení limitů pro amoniak, který je silně toxický a může vést k úhynům ryb i bezobratlých. Úhyn ryb ale dosud hlášen nebyl, oznámila v úterý mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
12:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Soud v Havířově uložil za zmanipulované zakázky podmínky a pokuty

Okresní soud v Havířově na Karvinsku v úterý v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se v pondělí před soudem přiznali. Státní zástupce je viní, že jako organizovaná skupina zmanipulovali zakázky v hodnotě 72 milionů korun. Na úplatcích dle žalobce přijali nejméně 5,5 milionu. Trestné činnosti se dle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023. Rozsudek není pravomocný.
před 8 hhodinami

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

Po střelbě na úřadě v obci Chřibská na Děčínsku zemřel muž, zranění utrpělo šest lidí, včetně tří policistů. Dva lidé jsou zraněni středně vážně. Útočník je také mrtvý, usmrtil se sám nelegálně drženou zbraní. Policie incident prověřuje jako zvlášť závažný zločin vraždy, úřad bude ohledávat do nočních hodin. Na místo přes den dorazili policejní prezident Martin Vondrášek a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami
Načítání...