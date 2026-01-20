Projektů na podporu samostatnosti lidí s mentálním handicapem přibývá

Lidem s mentálním handicapem, kteří se chtějí osamostatnit, slouží od začátku roku nové tréninkové byty v Hradci Králové. V nich se pod dohledem sociálních pracovníků připravují na samostatné bydlení. Nové komunitní bydlení pro dospělé s duševním a mentálním onemocněním, které jim pomůže se začleněním do života, otevřeli také ve Skotnici v Moravskoslezském kraji.
Uvařit si, umýt nádobí nebo vypravit se do práce – osmadvacetiletá Vendula Matoušková donedávna žila s prarodiči, teď se učí samostatnému životu v novém tréninkovém bytě na předměstí Hradce Králové. „Já jsem si třeba ráda přispala, ale do školy jsem vždycky docházela. Jenže jako budíček jsem měla všechno připravené od babičky a dědy,“ popsala.
Připravit si snídani a vypravit se do práce v chráněné dílně teď už musí sama. „Moc se mi tady líbí. Našla jsem si tu kamarádku, která má se mnou hodně společného,“ řekla Matoušková. Do budoucna by ráda bydlela samostatně s přítelem nebo kamarádkou.
„Musíme se snažit klientům vytvořit takové zázemí, aby mohli dovednosti postupně získávat a zjistit, co od života očekávat,“ vysvětlila ředitelka organizace Asalto o.p.s. Kateřina Drábková Bíbusová.
Sociální pracovník je průvodcem
Sociální pracovník je v domě k dispozici 24 hodin denně. Pro obyvatele je spíš průvodcem a pomocníkem. Každé pondělí například společně plánují, co budou celý týden vařit. „Podle toho pak jdeme do obchodu, uděláme nákupní seznam. Je to příprava na to, až jednou budou bydlet samostatně,“ popsala vedoucí pobytové sociální rehabilitace Zdena Truncová. „Nejsložitější je, aby si každý člověk našel svůj životní stereotyp,“ doplnila Bíbusová.
„V přátelské domácí atmosféře jde jejich příprava na samostatný život mnohem lépe, což příznivě ovlivňuje jejich fyzické i mentální schopnosti,“ uvedla na webu kraje náměstkyně pro sociální oblast Jana Hůlková. Přestavba rodinného domu na moderní zařízení sociální rehabilitace podle ní ukazuje, že i zdánlivě malé projekty mohou mít velký dopad na život konkrétních lidí.
Rekonstrukci domu určeného pro službu sociální rehabilitace dokončil kraj v polovině loňského prosince. Klienti mohou využívat ubytování ve dvou plně zařízených domácnostech. Na projektu se z 85 procent podílela dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zbylou část kraj uhradil ze svého rozpočtu. Šest klientů by za ideálních podmínek mělo v tréninkovém bytě strávit půl roku až dva roky.
Nová služba sociální rehabilitace zvyšuje kvalitu dostupných sociálních služeb v regionu. Kraj by chtěl na tento moderní typ péče o osoby s mentálním handicapem postupně přecházet i u dalších zařízení.
Komunitní bydlení ve Skotnici
Dvanáct lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením se postupně stěhuje do nového zařízení se speciálním režimem ve Skotnici na Novojičínsku. Služba je založená na systému komunitního bydlení, který má klientům pomoci lépe se začlenit do běžného života. Domov má kapacitu dvanácti míst. Každý obyvatel má k dispozici vlastní jednolůžkový pokoj. Zatím v zařízení žijí tři lidé, další klienti se nastěhují během následujících týdnů.
Na komunitní bydlení bylo přestavěno vesnické stavení na okraji Skotnice. K němu přibyly dva nové domy. Své zázemí tam má i personál, který je k dispozici nepřetržitě. „Snažíme se klienty začlenit do normálního života. Ráno je budíme, říkáme jim, že je ráno a mají vstát, dáváme jim léky. Pomáháme jim s přípravou snídaně,“ popsala pracovnice v sociálních službách Domova NaNovo Denisa Dušková.
„Domov se zvláštním režimem je komunitní sociální služba. Vychází z péče v běžné domácnosti. Když jsme tyto služby vytvářeli, vzorem nám bylo vlastní bydlení a fungování domácnosti,“ vysvětlil ředitel Domova NaNovo Lukáš Spurný.
Bydlení je určené pro dospělé, o které se nemohou starat jejich blízcí. Někteří klienti přicházejí přímo z psychiatrických nemocnic. Zájem o tento typ bydlení je velký – zřizovatel musel vybírat z více než padesáti žádostí.
„Pro cílovou skupinu se snažíme vytvářet ne ústavní, ale komunitní zařízení. Je to složité i pro zřizovatele, protože jedno lůžko je velmi nákladné. Pohybujeme se v částkách okolo sto tisíc korun měsíčně,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Kopecký (ANO).
Nedostatek míst a výzva
V Moravskoslezském kraji fungují necelé čtyři desítky nízkokapacitních zařízení pro lidi s duševním onemocněním. Zájem o ně je ale výrazně vyšší – v řádech stovek žádostí. Výstavba centra ve Skotnici stála 65 milionů korun. Většinu částky pokryly evropské dotace, přispěl i Moravskoslezský kraj, který nyní chystá výstavbu dvou dalších zařízení – v Ostravě a Mokrých Lazcích na Opavsku.
V Česku žije podle dat Českého statistického úřadu zhruba 115 tisíc lidí s mentálním postižením. Dvě třetiny těch, kteří žijí v ústavní péči, nemají podle analýzy ombudsmana z roku 2025 důstojné podmínky pro život. Veřejný ochránce práv dlouhodobě upozorňuje na potřebu rozvoje komunitního bydlení, podpůrných služeb i krizové pomoci.
Na nutnost rozšiřování terénních služeb, denních stacionářů nebo socioterapeutických dílen, které lidem s intelektovým postižením pomáhají vést běžný život, upozorňují také organizátoři Noci důstojnosti. Ta se letos 7. ledna konala už počtvrté.