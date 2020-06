Firma OKD žádá po státu více než miliardu. Aby prý nemusela propouštět či snižovat platy

Staňková řekla, že se firma obrátila na ministerstvo financí, Úřad vlády i Prisko. „Požádali jsme je, aby společnost Prisko plnila ujednání ze smlouvy o koupi akcií OKD, naší firmy, která předpokládá, že společnost Prisko jako zástupce státu, což je náš společný akcionář, bude nést náklady na útlum. Ty jsme až do dnešního dne ve vzájemné shodě s Priskem platili my. Požádali jsme tak o proplacení 1,2 miliardy korun,“ řekla Staňková Radiožurnálu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale v pátek uvedla, že o žádosti OKD zatím nemá dostatek informací. Nejprve chce shromáždit všechny podklady a poté o podpoře jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Dodala, že rozhodnutí vlády padne až po schválení rozpočtu.

„V tuto chvíli je velmi brzo, nemám dostatek informací, abych k tomu dala autoritativní vyjádření. Určitě ho budu muset dát, protože jsme akcionáři. Pokud je to žádost o peníze, musím to dát na vládu, to ale bude až po schválení rozpočtu,“ řekla Schillerová.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v OKD finanční oblast v přímé kompetenci, resort se podle něj zaměřuje na termíny útlumu uhlí, sanace a rekultivace.