Majitelem firmy OKD se stal znovu stát. Podnik Prisko převzal akcie

Firma má nové představenstvo, jeho předsedou a výkonným ředitelem se stal Boleslav Kowalczyk, který byl dosud v OKD ředitelem činných důlních závodů. V dolech na Karvinsku pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 9500 lidí.

„Rád bych poděkoval všem zaměstnancům a lidem, kteří prožili v OKD nelehký proces insolvence a reorganizace, za to, že svou prací a pílí přispěli k tomu, že se tento projekt povedl,“ řekl předseda představenstva společnosti Prisko Marian Klásek. „Není to úplně obvyklé, aby tak velká firma, která se dostane do tak vážných problémů, přežila a pokračovala dál ve své činnosti,“ dodal.