„Havíři brečí, ale o samotě,“ říká horník v novém dokumentu ČT24 Výbuch v dole

„Čidla jsou, ano. Ale je takový tlak, aby se dávala tam, kde neukazují metan. Čidla mají být nahoře a pokud ukazují hodně metanu, tak se dávají dolů. Všichni to takhle dělají a každý má strach to říct.“

Dnes už kanára v českých dolech nikdo neuvidí, i když ještě v roce 1986 se běžně jejich „služby“ využívaly například ve Velké Británii. Dnes to v podstatě už ani není možné, protože by se pravděpodobně hned ozvali ochránci zvířat.

Video of Canary in a Coal Mine

Moderní detekce a analýza plynů využívá čidla na elektrochemické, fotoionizační (PID), infračervené nebo vodivostní bázi, případně detektory na principu katalytického spalování. Každý z těchto principů má podle Pavelka své výhody i nevýhody. Těžební firmy je vybírají na základě konkrétního požadavku na monitorovací systém ovzduší v šachtách.

Otázkou i nadále zůstává, zda mohl někdo nebo něco prosincové katastrofě zabránit. Bezpečnostní předpisy v českých dolech jsou snad nejpříšnější na světě. Jak říká proděkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě Václav Zubíček, bezpečnostní předpisy jsou psané krví, protože vždy po nějaké havárii dojde k dalšímu zpřísnění.

„Riziko si nepřipouštíme, prostě makáme,“ říkají horníci

„Člověk ví, že tam to riziko je, ale úplně si to nechce až tak připouštět. Je to něco jako voják, když jde do války. Tady je to zase o tom, že člověk z toho podzemí prostě neuteče. To musí počkat, až vyjede navrch,“ řekl pracovník Dolu ČSM Jiří Mach.

Horníci o sobě říkají, že jsou tvrdí chlapi. Každé důlní neštěstí je ale hluboce zasáhne, i když své pocity dusí v sobě. Jejich zaměstnání je prostě tvrdá dřina a na emoční výlevy není čas ani nálada. Podle bývalého horníka Bronislava Šimši si havíři občas i pobrečí, ovšem jenom o samotě.