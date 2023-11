Těžký sníh komplikuje dopravu, obce na západě Čech jsou bez elektřiny

Podle výstrahy Českého hydrometerologického ústavu může v celém Česku napadnout přes sedm centimetrů nového sněhu – vesměs to bude sníh mokrý a těžký, pod nímž se mohou lámat stromy. Na většině území platila výstraha na sněžení do devíti hodin dopoledne, ale v severní části Moravy, ve Slezsku a na Králicku platí až do šesti hodin odpoledne.

Navíc hrozí, že silné poryvy větru sníh rozfoukají a budou se tvořit sněhové jazyky, na horách na severu Čech a v Jeseníkách i závěje. Sněhové jazyky se podle silničářů ráno opravdu objevily, a to i na velmi frekventovaných trasách jako je dálnice D6 a silnice I/6 v Karlovarském kraji směrem z krajského města na Prahu.

Hasiči v regionu vyjížděli více než ke stovce případů, kdy je lidé volali v souvislosti s počasím. Hlavně museli odstraňovat stromy, které neodolaly váze mokrého sněhu a spadly na silnice nebo železniční tratě. Železnici v Karlovarském kraji postihly následky sněžení zdaleka nejvíce z celé republiky. Vlaky několik hodin mezi Karlovými Vary a Chodovem na hlavní trati Cheb – Chomuto. Stále jsou neprůjezdné krušnohorské tratě do Merklína a do Nejdku.

Staly se i nehody. U Oloví spadl strom na osobní auto, nehoda se ale obešla bez zranění, spadlý strom způsobil nehodu i v Habartově.