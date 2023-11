Jízda na podzim je nejrizikovější hned po období konce prázdnin. BESIP připomíná základní pravidla

Problém může představovat i spadané listí na silnicích. „Teď jsme přesně v tom období, kdy je toho listí na vozovkách hodně. Na to je třeba dávat velký pozor, jde hlavně o to, abych měl přiměřenou rychlost,“ upozornil.

Velkým rizikem jsou i ranní mrazy. Silnice se totiž často může jevit jako suchá, ale na některých místech může řidič narazit na velmi kluzkou vozovku. Podle Neřolda se jedná například o silniční mosty, nebo i komunikace, které jen přechází přes menší potok. „Jakmile nemá vozovka pod sebou zem, promrzá mnohem snadněji,“ vysvětlil. Jsou to i úseky, kdy řidič přejíždí například do lesa, kde bývá teplota nižší.

Zkracování doby denního světla, déšť a mlhy – to vše v období listopadu zvyšuje riziko dopravních nehod, které souvisí se sníženou viditelností. @ibesip @min_dopravy #bezpecnost https://t.co/aM7xu5NzxK

K orientaci slouží také patníky u silnic, které jsou v rovných úsecích vzdálené od sebe padesát metrů. „Pokud bych jel stokilometrovou rychlostí třeba na dálnici či rychlostní silnici, tak tam je to ta správná bezpečná vzdálenost, protože je to zhruba polovina té rychlosti,“ vysvětlil Neřold.

V mlze je však důležitá i bezpečná vzdálenost mezi auty. Podle Neřolda na to řada řidičů v podzimním či zimním období zapomíná. „Změřit ji můžu tím, že odpočítám od nějakého pevného bodu, kolem kterého projede vozidlo přede mnou dvě vteřiny. To je taková doporučená bezpečná vzdálenost,“ popsal.

V případě, že se řidič v takovém počasí dostane například na dálnici do kolony, je třeba podle Neřolda mlhovku opět vypnout. „Přední mlhovka je vlastně dobrovolná. Samozřejmě ji zapnout můžu, řada aut je (mlhovky) má kombinované. Ale tam už to není přímo povinnost,“ sdělil.

Podle Neřolda je rizikem hlavně to, že se brzy stmívá. Navíc řidiči jsou na podzim málo opatrní, což může být výrazné právě letos, kdy delší dobu převládalo příjemné počasí. „Řidiči jsou teď docela překvapeni tím, že přišlo tohle počasí. Měl by to být pro všechny takový moment, kdy se zastavíme a uvědomíme si, že odteď musíme řídit jinak a opatrněji,“ řekl.

To se může stát už teď o víkendu. Například pokud někdo pojede z Prahy na víkend na hory, vyjede v pátek ještě na suché silnice, jenže v neděli už může ve vyšších polohách narazit na sníh.

Důležitá je hloubka dezénu. V posledních letech se ale stávají populárními univerzální pneumatiky, které není potřeba měnit, řidiči na nich mohou jezdit po celý rok. „Celoroční pneumatika podmínku splňuje, platí pro ni však stejné pravidlo jako pro pneumatiku zimní, že musí mít čtyři milimetry hloubku dezénu,“ řekl Neřold.

Upozornil ale na to, že celoroční pneumatiky nemají tak dobré vlastnosti v zimních podmínkách, jako je tomu u zimních pneumatik. Právě proto to podle něj nelze doporučit řidičům, kteří často jezdí do hor. Vhodnější jsou spíš pro motoristy, kteří v zimě vyjíždějí málo a převážně jen po městě.

Padesátikoruna v kapse

Potřebnou hloubku vzorku na zimních pneumatikách zkontrolují v autoservisu při přezouvání pneumatik. Také policisté na to mají speciální přístroje. Pomoci si však mohou řidiči i sami, stačí mít po ruce padesátikorunovou minci.

Podle Neřolda je použití padesátikoruny spíše lidovou pomůckou, ale pro základní orientaci zafungovat může. „Jak má padesátikoruna ten vnější okraj jinou barvou, tak ten by měl (do vzorku) celý zapadnout. Jakmile ten vnější okraj vidím, tak už to nefunguje,“ popsal.