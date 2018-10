U zimní pneumatiky je nejdůležitější hloubka vzorku. Rozdíly mezi značkami jsou malé, říká odborník

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla použití zimních pneumatik, a to u vozidel do 3,5 tuny na všech kolech a u vozidel nad 3,5 tuny pouze na hnaných kolech.

V nabídkách obchodů se objevují pneumatiky různé konstrukce a různých typů vzorků. „V poslední době převládá trend výroby tzv. směrových pneumatik se symetrickým, případně asymetrickým dezénem. Směrový dezén poskytuje stabilitu v přímém směru i účinný záběr. Asymetrický vzorek býval v minulosti doménou spíše větších a širších plášťů, kdy vnější část odváděla sněhovou břečku, zatímco vnitřní se starala o stabilitu a přilnavost na suché části vozovky,“ popisuje Pachman.

Na zimní pneumatice by však určitě nemělo chybět označení M+S (případně v podobě MS, M/S nebo M.S.) na boku. „Dnes je trendem u certifikované zimní pneumatiky do zimního provozu navíc piktogram ve tvaru tří alpských vrcholů a vločky. Je to dokladem toho, že pneumatika byla speciálně vyvinuta do zimního prostředí,“ dodává.