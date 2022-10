V Jihlavě odchází Piráti a Fórum do opozice, o koalici jedná ANO s ODS a lidovci

Piráti s Fórem obsadí v novém zastupitelstvu čtyři místa z 37. „Naší prioritou bylo vytvoření koalice na půdorysu vládních stran. Nicméně to ztroskotalo na nulovém zájmu ze strany ODS a KDU,“ uvedla Koubová. Koalice ODS, lidovců, STAN, Pirátů a Fóra by měla v zastupitelstvu 19 hlasů, tedy těsnou většinu. ODS a lidovci podle Koubové měli zájem o širší koalici, v níž by nebylo jen SPD. Tuto koalici ale odmítl STAN. „Snažili jsme se bojovat do poslední chvíle, ale naše místo bude pro toto volební období v opozici,“ uvedla Koubová.

ANO v Jihlavě komunální volby vyhrálo, kandidátka ODS a lidovců získala druhý nejvyšší počet mandátů. Zástupci ODS a KDU-ČSL ve čtvrtek uvedli, že po měsíci vyjednávání směřují ke koalici s ANO, pokud její součástí nebude obžalovaná Jana Nagyová. Hnutí ANO v pátečním prohlášení nabídlo řešení tou formou, že jméno Nagyové nebude součástí koaliční smlouvy.