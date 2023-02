S doporučeními NERV zvolený prezident souhlasí, říká ekonom Marek, který mu radil v kampani

„Jde o to, kam směřují veřejné finance. Nejde o aktuální stav, ale o výhled. Když nic neuděláme, zadlužení se bude neustále zvyšovat, a to i v relaci k hrubému domácímu produktu. Říká se tomu, že máte dlouhodobě neudržitelné veřejné finance. Trajektorie směřuje stále vzhůru a bez zásahu nebude konvergovat k nějaké stabilní hodnotě,“ poukázal.

Státní dluh v Česku dosáhl předloni 40 procent hrubého domácího produktu a loni se dál zvyšoval. Po třech čtvrtletích to bylo již přes 42 procent. Je to sice relativně nízké zadlužení, podle ekonoma Davida Marka ale není samotná výše dluhu to hlavní.

„Probírali jsme bod po bodu všechny návrhy NERV. Nesouhlasí se všemi, ale s většinou, s těmi, které jsou nejvíce doporučované NERV, s těmi nemá pan prezident problém,“ shrnul. Podotkl však, že nikoli prezident, nýbrž vláda si z odborných návrhů musí vybrat. „Je to práce, kterou si musí odpracovat vláda. Prezident tady není od toho, aby suploval za neposlušného žáka, který není schopen doručit domácí úkol. On je ten, kdo případně podepíše známku pod tím,“ uvedl přirovnání.

„Hlavním místem, kde se má bojovat proti inflaci, je měnová politika. Centrální banka se může vymlouvat, že by měla vláda snižovat rozpočtové schodky, ale pravda je, že centrální banka má vzít realitu, jaká je, a podle ní nastavit úrokové sazby tak, aby se s inflací vyrovnala co nejrazantněji, co nejrychleji,“ míní.

I proto se ovšem domnívá, že Petr Pavel by se inflací při výkonu funkce zabývat neměl. „Pro pana prezidenta bude vhodné, aby se tohoto tématu ve funkci vystřihal. Aby řekl, je to problém, který je potřeba řešit, ale není v mé kompetenci, v mých pravomocích, je to záležitost měnové politiky,“ uvedl ekonom.

Když stát získá víc peněz, někdo jiný o ně přijde a bude se bránit, říká člen NERV

David Marek není jenom tím, kdo radil v kampani vítězi prezidentských voleb, ale také jedním z členů NERV. Doporučení, která rada připravila v souvislosti s ambicí zkrotit zadlužování, hájí. Je hlavně přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby vláda začala dělat nějaké reformy. Zklamala ho tím, že nezačala hned po loňských volbách. Ministrům by sice Marek přiznal čas na zvyknutí si ve funkcích a vyrovnání se s energetickou krizí, nemohou ale podle něj už dál čekat.

„Práce na fiskální konsolidaci bude strašně moc. Máme problém v řádu 200 až 250 miliard korun, se kterým se musíme popasovat. Zlikvidovat ho z roku na rok by byla obrovská zátěž pro ekonomiku, tudíž je dobré začít na tom pracovat co nejdřív, abyste to mohli rozložit na co nejvíce roků,“ poukázal.