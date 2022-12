Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech

ČNB ponechala také lombardní sazbu na osmi procentech. Jde o procentuální sazbu, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zůstala na šesti procentech.

„Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady. Dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 0,5 procentního bodu,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl. Zároveň dal najevo, že nelze očekávat, že by sazby klesaly. „Ani slovo nepadlo dnes (na čtvrtečním zasedání) o možném snižování sazeb. Vůbec to není na pořadu dne,“ zdůraznil.

Po příštím zasedání rady by podle Michla mohly zůstat na dosavadní úrovni, anebo se zvýšit. „Bankovní rada je připravena zvýšit sazby zejména, pokud vzroste poptávková inflace nebo riziko poptávkové inflace,“ předeslal.

Při shrnutí aktuálních ekonomických ukazatelů však guvernér upozornil, že se tlumí spotřeba domácností, která je pro poptávkovou inflaci důležitá. „V mezičtvrtletní vyjádření klesla spotřeba domácností reálně o 3,1 procenta, což je historicky nejhlubší propad, pokud odmyslíme od období prvního lockdownu,“ podotkl.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Krok, který nepřekvapil

Analytici zachování sedmiprocentní sazby očekávali. Například Jaromír Gec z Komerční banky předpokládá, že na stejné úrovni zůstane základní sazba až do srpna příštího roku, kdy se začne postupně snižovat. Guvernér ČNB Aleš Michl na předchozích jednáních bankovní rady upozorňoval, že sazby zůstanou zvýšené delší dobu, dokud se nepodaří plně dostat pod kontrolu inflaci. V listopadu bylo tempo růstu cen 16,2 procenta.

Podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče sdílí většina členů bankovní rady názor, že úrokové sazby s dvoutýdenní repo sazbou na úrovní sedmi procent již dostatečně tlumí poptávku a inflační tlaky v české ekonomice. I když neočekává, že by se sazby dál zvyšovaly, zároveň ani nepředpokládá, že by začaly rychle klesat. „ČNB podrží své úroky beze změny i po celé první pololetí nového roku, ve druhé polovině 2023 by ale mohla zahájit proces jejich snižování,“ odhadl.

O tom, že je nynější úroveň sazeb maximem, však zapochyboval obchodní ředitel společnosti Ebury Tomáš Kudla. Nynější setrvání na sedmi procentech za široce očekávané vzhledem k dlouhodobé rétorice členů bankovní rady a vzhledem k vážným známkám zpomalení české ekonomiky. „Stále však existuje reálná šance, že ČNB bude muset své sazby na některém z příštích zasedání zvýšit,“ míní.