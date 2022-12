ŽIVĚ: Zeman jmenuje dva nové členy bankovní rady ČNB

Prezident Miloš Zeman jmenuje dva nové členy bankovní rady České národní banky (ČNB). Do funkcí nastoupí v polovině února, kdy vyprší šestiletý mandát současnému viceguvernérovi Marku Morovi a členovi rady Oldřichu Dědkovi. Jmenování nových členů nezmění rozložení sil v bankovní radě, většinu by si měli zachovat odpůrci dalšího razantního zvyšování základní úrokové sazby v čele s guvernérem Alešem Michlem. Pražský hrad nenaznačil, koho se Zeman chystá do rady jmenovat.