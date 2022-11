Češi začali šetřit, řada z nich i přes úspory hledá další práci

Úspory, které dávají smysl

V domácím rozpočtu mohou i malé změny znamenat velkou úsporu. Odborníci však upozorňují, že šetřit je potřeba hlavně tam, kde to má smysl. Správně nastavené topení, menší spotřeba teplé vody a výměna žárovek. Tři drobné změny, které mohou ušetřit i tisíce korun ročně.

Právě dvě třetiny spotřeby energií českých domácností jdou na topení. „Obvykle se udává, že zvýšení nastavené teploty o jeden stupeň Celsia povede ke zvýšení spotřeby o šest procent. A podobně směrem dolů při snížení té teploty,“ dodal vedoucí oddělení Vnitřní prostředí budov UCEEB ČVUT v Praze Daniel Adamovský.

Lidé by měli také zkontrolovat, v jakém stavu je topení. Aby dobře fungovalo, musí být odvzdušněné. A nemělo by být ničím zakryté a ani by před ním neměl stát nábytek. Teplo se pak hůř dostává do místnosti. Pro snížení spotřeby je také zásadní topit správně.