Centrální banka ponechala sazby, jak byly. Zhoršila ale odhad vývoje ekonomiky

Snaha zkrotit inflaci byla důvodem, proč do začátku letošního léta zvyšovala bankovní rada úrokové sazby. Nyní však zůstávají neměnné. Ta základní zůstává i v listopadu na sedmi procentech. Mluvčí centrální banky Petra Krmelová upřesnila, že i další úrokové sazby ponechala bankovní rada na svém aktuálním jednání na dosavadní úrovni.

Ekonomové předpokládají stabilitu úrokových sazeb i do budoucna a ve střednědobém horizontu podle nich budou klesat jen pomalu. Například analytik Komerční banky Martin Gürtler očekává snížení sazeb v příštím roce na pět procent, v roce 2024 by se podle něj mohly dostat na tři procenta.

Bank of England, jak se britská centrální banka oficiálně nazývá, se podobně jako další centrální banky snaží pomocí zpřísňování měnové politiky dostat pod kontrolu inflaci. Ta je teď v Británii nejvyšší za čtyři desetiletí. V září meziročně stouply spotřebitelské ceny o 10,1 procenta.

Zatímco v Česku zůstaly i po listopadovém jednání bankovní rady sazby na dosavadní úrovni, ve Velké Británii stoupla základní úroková sazba o 0,75 procentního bodu na tři procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 2008. Růst je zároveň nejprudší od konce 80. let.

Evropská centrální banka na konci října rovněž zvýšila svou základní úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu na dvě procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 2009. Ve středu rozhodla o zvýšení základní sazby i Americká centrální banka (Fed) – také o 0,75 procentního bodu. Její základní úrok se tak dostal do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta. Banka naznačila, že by v budoucnu mohla úroky zvyšovat pomalejším tempem. Její šéf Jerome Powell nicméně uvedl, že úroky by se ve finále mohly vyšplhat na vyšší úroveň, než se dříve předpokládalo.